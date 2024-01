Monia La Ferrera frena con Varrese: “Non sento le farfalle nello stomaco”/ “Devo risolvere delle cose con me”

Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese sempre più vicini al Grande Fratello 2023? Lei frena

Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese si sono avvicinati molto durante gli ultimi giorni del 2023 trascorsi nella Casa del Grande Fratello. L’attore ha ammesso di sentirsi molto bene quando lei è al suo fianco e di provare nuovamente qualcosa per la sua ex. Ne ha dunque parlato con lei, esortandola però a non farsi trascinare dal suo entusiasmo.

“Mi fanno tutti un sacco di domande, sentono tutti una cosa molto forte tra me e te”, ha esordito Varrese durante una chiacchierata a due con Monia. Così, parlando dei suoi sentimenti per lei, ha aggiunto: “Tu devi fare quello che senti tu, non quello che ti dicono gli altri. Non costringerti a fare cose che non senti, puoi fare anche due passi indietro”. Da canto suo, Monia si è detta d’accordo con queste ultime affermazioni, lanciando intendere di apprezzare molto la sua presenza nella Casa, ma di avere bisogno di dedicarsi a se stessa e capire delle cose prima di potersi dedicare a lui.

Monia La Ferrera su Varrese: “Non sento le farfalle nello stomaco”

Monia La Ferrera ha poi affrontato il discorso in giardino con Perla e Greta. “Per me, il tuo sguardo è cambiato, questo non lo puoi negare”, le hanno fatto notare le due ex fidanzate di Mirko Brunetti. “Prima eri molto diffidente con lui, adesso ti stai lasciando andare”, hanno dunque aggiunto con riferimento a Massimiliano.

A questo punto Greta Rossetti le ha posto una domanda netta: “Quando lo guardi, cosa provi? Cosa senti?”, “Non sento le farfalle, ma qualcosa“ ha spiegato Monia, tenendosi vaga ma facendo allo stesso tempo intendere di non essere pronta, almeno per il momento, a rituffarsi in una relazione con Massimiliano. D’altro canto lui, parlando poi con Greta, ha ammesso: “Ho voluto lasciarle il suo spazio, farle vivere la sua Casa, essere rispettoso. Non volevo una storia, ma con lei è diverso.”

