Monia La Ferrera in lacrime al Grande Fratello 2023/ “Ho perso completamente l’obiettivo…”

Grande Fratello 2023, Monia La Ferrera e il ‘peso’ della nomination

Monia La Ferrera non sta vivendo un periodo positivo al Grande Fratello 2023, soprattutto dopo la nomination della scorsa settimana e il rischio eliminazione al televoto nella prossima puntata. La concorrente – come si evince da una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality – ha avuto modo di sfogarsi con Greta Rossetti palesando il suo malessere anche in riferimento al rapporto con Massimiliano Varrese.

Monia La Ferrera non ha escluso l’effettiva complicità con Massimiliano Varrese: “Non posso negare che c’è questa chimica e attrazione, però…”. Il punto della concorrente è però un altro; ciò che sta turbando il suo umore è come il rapporto sull’attore si stia riflettendo sul suo percorso al Grande Fratello 2023. A suo dire, ciò sarebbe dimostrato dal fatto di essere in nomination e dalla motivazione data da Anita Olivieri. “Ho visto Massi stare male, quindi ti nomino…”.

Monia La Ferrera preoccupata per il rapporto con Massimiliano Varrese: “La cosa si riflette…”

Monia La Ferrera si sente dunque messa in discussione non come persona, come concorrente o per caratteristiche peculiari del suo carattere, bensì esclusivamente per il rapporto che sta costruendo con Massimiliano Varrese. Stando alle sue parole – raccontate in una clip del Grande Fratello 2023 – tale circostanza sarebbe opposta ai suoi propositi rispetto al percorso nel reality.

“Penso che Anita non sia stata l’unica persona ad aver dato questa motivazione; sto male per il fatto che la cosa si riflette in questo modo”. Ha proseguito così Monia La Ferrera, confermando dunque di non voler essere giudicata da compagni di viaggio e pubblico unicamente per quelle che sono le sue scelte e dinamiche sentimentali. “Questa settimana mi sono accorta di aver perso completamente l’obiettivo…”.

