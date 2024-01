Monia La Ferrera innamorata di Massimiliano al Grande Fratello 2023?/ “Mi fa stare bene ma seguo la testa”

Monia La Ferrara ritorno di fiamma con Massimiliano? Le sue confessioni

Il riavvicinamento tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese sta facendo sognare il pubblico del Grande Fratello. La concorrente è rimasta ‘turbata’ in positivo dal lento con il suo ex, mentre l’attore non ha mai nascosto di provare ancora interesse per lei.

In confidenza a Fiordaliso, Monia ammette di avere ancora trasporto per Massimiliano ma di non sentirsi ancora pronta a lasciarsi andare: “Non mi dispiace. E’ un bell’uomo, ha un bel carattere, è un gentil uomo… non gli puoi dire niente. Se sento il ‘friccicorino’? No, però, comunque mi fa stare bene… ma il ‘friccicorino’ no, è quello che mi manca. Perchè non seguo il mio istinto? Perchè non seguo più ‘il friccicorio’ ma seguo la testa“. Il consiglio della cantante, invece, è quello di lasciarsi travolgere dalle sue emozioni: “Io non so perchè non seguite i vostri istinti. Non è che se baci uno te lo devo sposare, allora vivila come vuoi“.

Monia La Ferrera rivelazioni su Massimiliano: “Mi vergogno a…”

Monia La Ferrera, nel corso di una chiacchierata con Rosanna, ha confessato nei giorni scorsi di avere ancora remore nel rivelare a Massimiliano alcuni argomenti che la riguardano: “Ci sono cose che puoi confidare a qualcuno, poi magari ci sono cose che lui vorrei non sapesse di me. O forse mi vergogno a parlarne”.

E ancora: “Siamo stati 9 mesi insieme più o meno, ma non mi sento ancora pronta a raccontare determinate cose a lui. Nessun uomo di questa Casa penso sappia i miei problemi. Da quando ho preso la decisione di levarmi da quella situazione in cui vivevo, sono cambiata tanto. Da quel momento mi stanno succedendo solo cose belle, ringraziando Dio. Vuol dire che la mia forza è stata ripagata, non è stato un sacrificio invano. La vita è una ruota”.

