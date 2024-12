Si chiama Monica la moglie di Alberto Angela, al suo fianco da più di tre decenni. Il figlio del compianto Piero Angela è uno dei volti più amati e stimati della televisione. Ma, com’è la sua vita lontano dai riflettori? Angela è sposato da più di 30 anni con Monica, dalla quale ha avuto tre figli: Riccardo, Edoardo e Alessandro. Nonostante il suo costante impegno a mantenere la massima riservatezza, siamo riusciti a scoprire alcune curiosità e dettagli interessanti sulla famiglia e la vita privata di Alberto Angela, ospite questa sera 23 dicembre su Rai 1 a “Cena di Natale”, lo show di Antonella Clerici.

The Voice Kids 2024, Finale/ Diretta: Melissa Memeti vince, battuti Maria Sofia, Riccardo e Nicolò

Alberto Angela è sposato dal 1993 con Monica, originaria di Parma, conosciuta agli esordi della sua carriera. I due sono convolati a nozze dopo diversi anni di fidanzamento, formando col tempo una delle coppie più longeve e rispettate del mondo dello spettacolo. Proprio come il divulgatore scientifico, Monica non ama le luci della ribalta ed è sempre stata estremamente riservata. Addirittura, evita di apparire al fianco del marito di fronte alle telecamere o in eventi ufficiale, e non si conosce neanche la sua data di nascita. Alberto e Monica, però, condividono molte passioni come il nuoto, i viaggi, lo sport e l’arte. Da non dimenticare la cucina: si dice che la donna riesca sempre a conquistare il marito con un buon tiramisù.

THE VOICE KIDS 2024, 1a PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Cecilia canta i Queen e conquista la giuria!

Alberto Angela, vita privata: chi è la moglie Monica e i figli Riccardo, Edoardo e Alessandro

Alberto Angela e la moglie Monica hanno avuto insieme tre figli: Riccardo (nato nel 1998), Edoardo (Classe 1999), e Alessandro (nato nel 2004). Anche dei figli, non si hanno molte notizie. Il primogenito condivide la passione del nuoto con il padre, mentre Edoardo è salito alla ribalta dopo essere comparso accanto al padre e al nonno sui social alcuni anni fa. Il 25enne riscosse grande successo, soprattutto tra il pubblico femminile, acquistando rapidamente notorietà.

Quest’improvvisa ondata di popolarità lo costrinse ad allontanarsi dai social, tenendo privato il suo profilo. Ad oggi, di Edoardo si sa che ha studiato Scienze dei Materiali all’Imperial College di Londra. L’ultimo dei tre fratelli, Alessandro, ha scelto ugualmente di mantenere la riservatezza e non comparire sui social. Insieme da 30 anni, il matrimonio tra Alberto e Monica è diventato ancora più solido dopo la traumatica esperienza che ha vissuto il divulgatore scientifico nel 2002, quando fu rapito in Niger durante le riprese di uno dei suoi programmi di divulgazione. “Sono stato sequestrato e picchiato da criminali nel Niger. Ho temuto davvero di non rivedere più mia moglie”, ha raccontato.

Vittorio Garrone, compagno Antonella Clerici/ Lei: "abbiamo coltivato la nostra storia mettendo buone basi"