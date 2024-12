Monica Gasparini, chi è la compagna di Ivan Zazzaroni: storico volto dei tg Mediaset

Monica Gasparini è la compagna di Ivan Zazzaroni, oltre a condividere con lui la passione per il giornalismo e l’informazione. Il giornalista e giudice di Ballando con le stelle 2024 ha avuto una lunga storia d’amore con l’ex moglie Cristina Canali, dalla quale ha avuto il figlio Gianmaria nel 1990, sino alla decisione della coppia di divorziare nel 2000; dopo alcuni anni da single, Zazzaroni ha conosciuto e si è sentimentalmente legato alla giornalista e conduttrice di Studio Aperto, anche lei con una ricca carriera televisiva alle spalle.

Monica Gasparini, compagna di Ivan Zazzaroni, è nata a Brescia nel 1966 e, dopo aver iniziato la carriera da giornalista per alcune emittenti televisive locali, è sbarcata nel 1992 a Mediaset al timone de L’appello del martedì con Massimo De Luca. Sino ad iniziare la sua lunga carriera alla conduzione dei Tg Mediaset; dal 1993 al 2006 al timone di Studio Aperto nell’edizione delle 18.30, nel 2007 l’approdo al TG5 delle 17.00, spostandosi poi alle edizioni delle 13.00 e delle 20.00.

Monica Gasparini, vita privata e il compagno Ivan Zazzaroni

Monica Gasparini si è spesso spostata tra le differenti redazioni giornalistiche Mediaset, ritornando a Studio Aperto nel 2010 nell’edizione delle 12.25 non solo come conduttrice del tg ma anche come caporedattrice. Tra le sue esperienze, è stata anche volto di punta del TG4 nel 2012, diventando caporedattrice e conduttrice nell’edizione delle 18.55; ad oggi, invece, la vediamo spesso al timone dell’edizione delle 12.25 di Studio Aperto.

Sul fronte della vita privata, Monica Gasparini è stata sposata con il giornalista sportivo Alberto D’Aguanno, morto nel 2006, dal quale ha avuto due figli, Fabio e Lucia. Dal 2007 è invece fidanzata con Ivan Zazzaroni che, come rivelò qualche tempo fa in un’intervista a Bresciaoggi, si rivelò fondamentale per superare quel doloroso lutto: “Sono contenta di avere al mio fianco una persona come lui. Ho avuto la fortuna di trovare una persona con cui, dopo aver subito una perdita e provato un dolore che non passerà mai, posso condividere di nuovo valori e progetti“.

