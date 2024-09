Uno sguardo alla carriera della celebre conduttrice Monica Gasparini: una vita dedicata ai tg e poi…

Forse non tutti sanno che il cuore del giornalista sportivo e televisivo Ivan Zazzaroni batte per la collega conduttrice Monica Gasparini. Volto storico di Studio Aperto, la compagna del celebre giudice di Ballando con le Stelle ha fatto tutti gli step della gavetta prima di arrivare ad alti livelli. Infatti ha fin da subito lavorato per diverse emittenti locali, fino al grande arrivo a Mediaset dove si fa notare e scala gradualmente posizioni. Da Studio Aperto al TG5 il passo è stato abbastanza breve per Monica, nel frattempo impegnata sempre per Mediaset come opinionista e poi caporedattrice per il TG4.

La storia d’amore con Zazzaroni è iniziata nel 2007 e oggi non manca poi così tanto al traguardo dei primi vent’anni insieme. “Sono felice di avere al mio fianco una persona così”, aveva detto Monica Gasparini parlando del suo amore per Ivan. Il giornalista, oltretutto, l’ha aiutata moltissimo a superare un brutto trauma del suo passato, ovvero la morte del marito e cronista sportivo Alberto D’Aguanno.

Monica Gasparini, l’amore per i figli Fabio e Lucia avuti dal marito prematuramente scomparso Alberto

Il marito della Gasparini morì prematuramente nel sonno per via di un malore improvviso il 9 dicembre 2006, all’età di soli 42 anni. All’epoca Monica era già mamma di Fabio e Lucia, ai quali è sempre vicina e profondamente legata. Come dicevamo, è stato grazie a Ivan che la giornalista è tornata a sorridere, anche se il dolore di tanto in tanto torna a bussare alla porta. “Ivan Zazzaroni è il mio riferimento. Sono stata fortunata a trovare una persona con cui, dopo aver subìto una perdita, un grosso dolore che non passa mai, poter di nuovo condividere valori e progetti”, le sue parole. .

La giornalista, parlando del suo passato in un post su Instagram, ha confidato di rivedere il compianto marito nei volti dei suoi figli. “C’è nell’ostinata riservatezza e nella camminata sciolta di Fabio, negli occhi grigi di Lucia, nelle cose che ci facevano ridere e arrabbiare…”, il dolce amaro ricordo di Monica.