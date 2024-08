Monica Leofreddi: “L’addio alla TV? Una scelta consapevole, desideravo una famiglia”

Monica Leofreddi ha ripercorso con Monica Setta, a Storie di donne al bivio, l’addio dato alla TV dopo anni di successi ma anche i grandi amori della sua vita. È proprio per amore che la conduttrice decise di lasciare il piccolo schermo: “Ho abbandonato con consapevolezza. – ha ammesso – Noi sappiamo tutti che c’è un bivio nella vita, per la donna è tra i 30 e i 40 anni, che è un periodo di investimento nella carriera ma in cui c’è anche il famoso orologio biologico.”

La conduttrice ha allora scelto l’amore e la famiglia dopo l’incontro con Gianluca Delli Ficorelli: “Io ho avuto la fortuna di andare in onda tutti i giorni per 30 anni, poi le cose cambiano. Ho pagato il prezzo di una scelta: io ho sentito la necessità di fare un investimento. Avevo 38 anni, iniziavo una vita senza convivenza, provare a crearla questa famiglia e ho sentito fosse il momento giusto per lasciare.”

Monica Leofreddi e la maternità: “È stato difficile, ci abbiamo messo 5 anni per avere un figlio con fecondazione assistita”

Ma avere un figlio non è stato semplice per Monica Leofreddi:, che ha ammesso di aver vissuto momenti di profonda crisi “La maternità? I figli non arrivavano, quindi abbiamo scelto sempre insieme di fare il percorso della fecondazione assistita. – ha spiegato su Rai 2 – Ci abbiamo messo 5 anni, è stato un percorso che ha messo in crisi la coppia, anche il mio essere donna… Ho fatto molti tentativi, nove… A darmi la forza di ripartire e non arrendermi era la fiducia nella scienza” A 43 anni è poi nato suo figlio, Riccardo: “Ricordo tutto di quel momento”; poi, dopo due anni da quel momento, è arrivata la seconda figlia, Beatrice, sempre con fecondazione assistita.

Monica Leofreddi ha anche ricordato la storia con Antonello Venditti: “Siamo stati 9 anni insieme, era un po’ ‘birichino’. Avevo delle limitazioni nella storia con lui, perché per stare con lui ho avuto limiti nel mio lavoro perché stavamo insieme senza mostrarci in pubblico. Io poi non volevo apparire come quella raccomandata o la ‘fidanzata di’…” ha concluso.