Monica Maletto, Francesco e Rossana, moglie e figli Aldo Cazzullo/ “Una rivoluzione”

Monica Maletto, Francesco e Rossana sono la moglie e i figli di Aldo Cazzullo, il giornalista e scrittore. Un rapporto davvero speciale quello tra Aldo e la moglie Monica di cui si conosce davvero poco. La coppia si è sposata nel 1998 e da allora sono inseparabili. Dal loro matrimonio sono nati anche due figli: Francesco e Rossana che proprio con il padre hanno collaborato nella scrittura del libro “Metti via quel cellulare: Un papà. Due figli. Una rivoluzione”. Si tratta di un libro edito da Mondadori e pubblicato circa cinque anni fa. Non si tratta della prima esperienza per i figli di Aldo che precedentemente avevano già lavorato insieme per il libro “Very italiani”, un viaggio nell’identità italiana, attraverso i ritratti di grandi donne e grandi uomini.

ANTICIPAZIONI MARE FUORI 2, QUARTA PUNTATA/ E' Beppe il padre di Kubra?

Proprio Francesco e Rossana, i due figli di Aldo Cazzullo, intervistati dal libraio hanno raccontato così il libro “Metti via quel cellulare: Un papà. Due figli. Una rivoluzione” scritto a quattro mani col papà: “grazie alla nostra famiglia conoscevamo già da prima di iniziare a scrivere le vicende di alcuni dei personaggi: nostro papà ci ha sempre raccontato storie. Storie belle e di coraggio”.

Tutta colpa di Freud, la serie/ Diretta, anticipazioni 1 dicembre: Claudio è stupito

Aldo Cazzullo, la moglie e i figli: una famiglia felice

Aldo Cazzullo e la moglie Monica Maletto sono innamorati e felici. Il giornalista e scrittore ha due figli, Francesco e Rossana, con cui ha un bellissimo rapporto. Insieme, infatti, condividono la passione per i viaggi, la scrittura e l’informazione. Proprio Cazzullo, intervistato a d-art, ha confessato che non un giorno vorrebbe morire con le mani tra quelle dei suoi figli.

Una famiglia felice quella del giornalista. I figli Francesco e Rossana hanno scelto di portare doppio cognome: sia quello del padre che quello della mamma. Sulla moglie di Aldo Cazzullo però non ci sono informazioni: è una donna molto discreta e riservata che predilige vivere la sua vita lontana dal clamore mediatico e dalle telecamere essendo circondata da scrittori!

Anticipazioni Tutta colpa di Freud la serie, 2a puntata/ Il matrimonio di Sara

© RIPRODUZIONE RISERVATA