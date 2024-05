Monica Michielotto, chi è la moglie di Umberto Tozzi/ Lei: “mi sono perdutamente innamorata di lui”

Non solo moglie, ma anche musa e compagna di vita: questa è Monica Michielotto per Umberto Tozzi. La coppia è più innamorata che mai e per festeggiare l’anniversario di matrimonio hanno pensato bene di rinnovare le promesse d’amore con una quinta cerimonia celebrata con tutta la famiglia al completo. Accanto a Monica Michielotto e Umberto Tozzi anche i figli e i nipoti che hanno potuto così assistere al quinto matrimonio tra i due che in passato si erano pronunciati le promesse d’amore dapprima in Municipio, poi in Chiesa, alle isole Mauritius e infine Montecarlo. Un amore che dura da più di 30 anni e che rappresenta davvero tantissimo per il cantautore di canzoni senza tempo come “Ti amo” e Gloria”. Umberto Tozzi ha sposato la moglie Monica Michielotto per la prima vola nel 1995.

Da allora non si sono più lasciati. Mai una crisi, mai un momento di smarrimento per una delle coppie più longeve del mondo della musica e dello spettacolo che hanno celebrato per ben cinque volte il loro matrimonio. Proprio Umberto Tozzi dalle pagine del Corriere della Sera aveva confessato: “vorrei risposarla una quinta volta ma per convincerla devo trovare una location che la possa stimolare”.

Umberto Tozzi: “Mia moglie Monica Michielotto è stata fondamentale

Una confessione diventata realtà visto che Umberto Tozzi ha sposato ancora una volta la moglie Monica Michielotto. Ad oggi sono cinque i matrimoni che il cantautore ha celebrato con la sua compagna di vita. Un amore nato nei primi anni ’90, anche se all’inizio Monica non era rimasta colpita dall’artista. L’incontro tra i due è avvenuto durante una sfilata di moda: lei si trovava lì, mentre lui era stato invitato per un concerto. Per il cantautore è stato un vero e proprio colpo di fulmine, mentre per Monica no. “Io ci ho messo un po’, inizialmente non volevo saperne – ha raccontato in passato la moglie di Umberto Tozzi. Poi però qualcosa è cambiato visto che anche lei ha ceduto all’amore: “mi sono perdutamente innamorata di lui”.

La presenza di Monica Michielotto nella vita di Umberto Tozzi è importante. Proprio il cantautore, reduce da una terribile malattia, ha raccontato come la moglie Monica sia stata tutto per lui. “Mia moglie è stata fondamentale” – ha detto Umberto Tozzi – “grazie a lei non mi sono mai arreso”.











