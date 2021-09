Monica Michielotto, moglie e figli Umberto Tozzi/ “È bellissimo sposarsi sempre”

Monica Michielotto, Gianluca e Natasha sono rispettivamente la seconda moglie e i figli di Umberto Tozzi. Dopo la fine del primo matrimonio con Serafina Scialò, il cantautore di “Gloria” nel 1995 si è sposato per la seconda volta con Monica Michielotto. Dal loro amore sono nati due splendidi figli di nome Gianluca e Natasha. Ricordiamo che Tozzi ha anche un altro figlio di nome Nicola Armando nato dal primo matrimonio; un figlio che l’ha anche reso nonno del piccolo Andrea. Parentesi a parte l’amore tra Umberto e Monica è nato per puro caso durante una sfilata di moda. Proprio così, erano gli anni ’90 quando Tozzi incontra Natasha, classe 1989, una bellissima ragazza che lavora come modella e influencer.

Flirt Mia Martini e Umberto Tozzi?/ Unica certezza il brano "Io ti ringrazio"

Un amore che prosegue a gonfie vele nonostante siano passati 26 anni dal matrimonio. Il sentimento tra i due, infatti, non è mai cambiato, anzi è cresciuto nel tempo come conferma lo stesso Umberto Tozzi nelle sue canzoni. “È bellissimo sposarsi sempre, è così quando si ama immensamente” si legge nel testo di una delle sue canzoni a conferma che l’amore non ha età.

Orietta Berti contro Umberto Tozzi/ "Io e Fedez ridicoli? C'è poco da criticare..."

Umberto Tozzi e Monica Michielotto: due figli Gianluca e Natasha

Umberto Tozzi e Monica Michielotto si sono incontrati per la prima volta in occasione di una sfilata. “Ero lì per una sfilata e lui per un concerto. Per lui è stato un colpo di fulmine, io ci ho messo un pò. Inizialmente non volevo saperne, poi mi sono perdutamente innamorata di lui” – ha raccontato in una intervista la seconda moglie del cantautore che ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Da quel momento i due hanno cominciato a conoscersi meglio fino a quando entrambi si sono scoperti innamorati. A distanza di quasi 30 anni dal loro primo incontro, la Michielotto ha rivelato: “riconosco la nostra storia, riconosco lui e me. So che le scrive per me e questo mi gratifica immensamente e mi commuove. Umberto chiede sempre il mio parere, si fida, sa che se una cosa non mi piace non riesco a mentire, che sia una canzone o un progetto… Grande responsabilità! E comunque lui è un grande e non teme giudizi anche se negativi, li ritiene costruttivi”.

UMBERTO TOZZI, TOP DIECI/ “Ho raccolto fondi per il mio staff fermo da un anno”

Dal loro amore sono nati i figli Gianluca e Natasha che sono balzati agli onori della cronaca rosa per due relazioni “famose”. Il figlio di Umberto Tozzi, infatti, è stato legato per un pò di tempo a Raffaella Fico, mentre la figlia a Stefano Ricucci. Due relazioni che hanno fatto tanto discutere, ma che non sono mai state oggetto di critica da parte del padre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA