Monica Michielotto, moglie Umberto Tozzi/ “Sono fiera e orgogliosa di lui”

Monica Michielotto è la moglie di Umberto Tozzi, ma anche musa di alcune sue canzoni come “Gli innamorati”. Un grande amore quello che lega il cantautore alla donna che ha sposato in seconde nozze nel 1995. La coppia è felicemente innamorata da più di 30 anni e diverse sono le canzoni e frasi a lei dedicate come “è bellissimo sposarsi sempre, è così quando si ama immensamente”. Il primo incontro è avvenuto per puro caso in occasione di una sfilata come ha rivelato proprio la moglie: “ero lì per una sfilata e lui per un concerto. Per lui è stato un colpo di fulmine, io ci ho messo un pò. Inizialmente non volevo saperne, poi mi sono perdutamente innamorata di lui”.

Monica Michielotto: “Umberto Tozzi è un uomo con una intelligenza enorme”

Monica Michielotto e Umberto Tozzi sono più innamorati che mai. La donna è da quasi 30 anni la musa del cantautore torinese che a lei ha dedicato tantissime canzoni come “Gli innamorati”. “Aveva scritto quelle canzoni pensando a noi e ha voluto che fossi io a fare quei due video. È stato bello!” – ha detto la moglie del cantautore consapevole che nelle canzoni di Tozzi c’è la loro storia d’amore. L’ex modella, intervistata da Attimi, ha raccontato: “riconosco la nostra storia, riconosco lui e me. So che le scrive per me e questo mi gratifica immensamente e mi commuove. Umberto chiede sempre il mio parere, si fida, sa che se una cosa non mi piace non riesco a mentire, che sia una canzone o un progetto… Grande responsabilità! E comunque lui è un grande e non teme giudizi anche se negativi, li ritiene costruttivi”. Infine parlando proprio di Umberto Tozzi, la donna ha precisato: “è un uomo con una intelligenza enorme. Sono fiera e orgogliosa di lui, come potrei non esserlo. Ha scritto pagine di musica che resteranno nella storia della musica italiana”.



