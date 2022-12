Monica Michielotto, moglie e figli Umberto Tozzi/ Lei: “è stato un colpo di fulmine”

Monica Michielotto: il primo incontro con Umberto Tozzi

Monica Michielotto è la moglie di Umberto Tozzi. 25 anni d’amore suggellati anche dalla nascita di due figli: Gianluca e Natasha. Un grande amore quello nato tra i due che si sono conosciuti per caso durante una sfilata di moda. Proprio la moglie, in una vecchia intervista, ha raccontato come è stato il primo incontro con il cantante di “Ti amo”: “ero lì per una sfilata e lui per un concerto. Per lui è stato un colpo di fulmine, io ci ho messo un pò. Inizialmente non volevo saperne, poi mi sono perdutamente innamorata di lui”.

Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che, da quel momento, non si sono più separati. Monica non è solo la moglie di Tozzi, ma anche la sua musa come ha raccontato proprio lei: “riconosco la nostra storia, riconosco lui e me. So che le scrive per me e questo mi gratifica immensamente e mi commuove. Umberto chiede sempre il mio parere, si fida, sa che se una cosa non mi piace non riesco a mentire, che sia una canzone o un progetto… Grande responsabilità! E comunque lui è un grande e non teme giudizi anche se negativi, li ritiene costruttivi”.

Monica Michielotto e Umberto Tozzi: un grande amore

Prosegue a gonfie l’amore tra Monica Michielotto e Umberto Tozzi che ha dedicato alla consorte tantissime delle sue canzoni. “È bellissimo sposarsi sempre, è così quando si ama immensamente” – canta l’artista in una delle sue tanti canzoni d’amore che ha scritto appositamente per la donna della sua vita da cui ha avuto due splendidi figli: Gianluca e Natasha. Gianluca, il primogenito, ha avuto una relazione con la modella e showgirl Raffaella Fico, che poi si è conclusa. Mentre Natasha è stata legata a Stefano Ricucci.

Nella vita di Umberto Tozzi c’è anche un altro figlio: si tratta di Nicola Armando nato dal primo matrimonio con Serafina Scialò con cui ha avuto un rapporto di alti e bassi. “Io mi sono preso il mio posto nel mondo chiamandomi Nicola, non Tozzi. Ho un secondo nome e dico: piacere, Nicola Armando. Aggiungo Tozzi se proprio devo. E, se mi chiedono “parente di?”, rispondo di no” ha detto il primo figlio che, in merito alla vicenda del padre e la madre ha detto “avrei preferito che mio padre non parlasse ai giornali di questioni di famiglia”.











