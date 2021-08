Monica, moglie Alberto Angela/ Quando lo rapirono e gli tolsero la fede nuziale

Scopriamo qualcosa di più su Monica moglie Alberto Angela

Alberto Angela è sposato dal 1993 con una donna di nome Monica, studentessa sua coetanea conosciuta quando Angela era ancora agli esordi della sua carriera. Il matrimonio è arrivato dopo un lungo fidanzamento, e al 1998 risale la nascita del loro primo figlio Riccardo. Seguiranno Edoardo, nel 1999, e Alessandro, nel 2004. I due formano una coppia molto unita e affiatata, anche se le informazioni su di loro sono praticamente nulle.

Angela, infatti, non ama apparire per quanto riguarda la sua vita privata. Sono poche le interviste in cui il conduttore fa riferimento a sua moglie o al rapporto che ha con lei; nelle rare occasioni in cui avviene, però, ne parla sempre in termini affettuosi e simpatici, sottolineando anche quanto apprezzi uno dei dolci che prepara (il tiramisù)

Alberto Angela racconta il rapimento: gli tolsero il segno del suo matrimonio con Monica

In tutti questi anni, Monica Angela è apparsa raramente al fianco di Alberto Angela. In generale, la vita privata di Alberto è sempre rimasta tale, almeno fin quando una popolarità inaspettata non ha investito il suo secondogenito Edoardo. Per il resto, Monica e Alberto si godono beatamente la loro privacy.

Il sentimento che li lega è da sempre molto profondo. Un’esperienza in particolare, però, ha contribuito a rafforzarlo: stiamo parlando di quando Alberto Angela subì un rapimento in Nigeria, un evento di per sé negativo che in compenso lo ha portato a rivalutare e ‘valorizzare’ le piccole cose della vita. Come il rapporto con sua moglie: “Mi hanno torturato, minacciato e derubato. Da allora apprezzo di più la vita”, si legge in una sua intervista del 2019 al settimanale Gente. Ad Angela venne tolto tutto, persino la fede nuziale: “Un’esperienza del genere ti aiuta a riflettere sul valore della vita e ad amarla di più”, sottolinea ancora il conduttore.

