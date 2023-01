Monica, moglie e figli Alberto Angela/ Lui: “futuro negli occhi e speranze nel cuore”

Alberto Angela e la famiglia: la moglie Monica e i tre figli

Monica, Riccardo, Alessandro ed Edoardo sono la moglie e i figli di Alberto Angela. Non solo il figlio di Piero Angela, visto che Alberto è anche un giornalista, conduttore televisivo e divulgatore scientifico apprezzatissimo dal pubblico italiano. Alberto è sposato da quasi 30 anni con Monica, la donna con cui ha costruito una bellissima famiglia e che vive una vita lontano dalle luci dello spettacolo e della tv. Lo stesso divulgatore e giornalista non ha quasi mai parlato della sua vita privata e sentimentale, anzi durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ad una domanda sulla vita privata ha replicato: “mi appello al quinto emendamento, come si dice nei film”. Se della moglie non ama parlare, il figlio di Piero Angela non si tira indietro quando si tratta di parlare dei suoi tre figli.

Riccardo è il primogenito nato nel 1998, seguito nel 1999 da Edoardo e infine nel 2004 da Alessandro. Proprio parlando dei suoi tre figli ha detto: “sono molto soddisfatto di loro. Ai figli non bisogna dire quello che devono fare, ma consigliare loro quello che non devono fare”.

Alberto Angela: l’amore per i figli e la moglie Monica

Se di Monica, la moglie di Alberto Angela, non è dato sapere tanto, qualche dettaglio in più è possibile trovarlo proprio sui tre figli: Riccardo, Edoardo ed Alessandro. A rivelare qualcosa su di loro è stato proprio il padre: “che dire dei miei figli, che come tutti i ragazzi hanno il futuro negli occhi e le nostre speranze nel cuore. Per quanto riguarda l’attenzione esagerata dei social verso mio figlio Edoardo, posso soltanto dire che mi è spiaciuto come potrebbe dispiacere a qualsiasi altro genitore. Mi dispiace perché lui non è qualcuno che vuole esporsi, è una persona normale. Lì è il mondo che bussa alla porta, è un effetto collaterale dell’epoca in cui viviamo”.

Alla domanda se seguiranno le orme del padre proprio come ha fatto lui, Alberto Angela ha risposto: “io, fino a 27-28 anni, ho fatto il paleontologo e non avrei mai immaginato di lavorare televisione. I miei figli ora sono tra i 18 e i 23 e fanno quello che ho fatto io alla loro età: studiano, sono entusiasti dei loro impegni. Anche loro sono appassionati di scienza, di ricerca”.

