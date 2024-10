Monica Setta, microfoni aperti e gaffe in diretta a Unomattina in Famiglia: cos’è successo

Monica Setta è finita al centro dell’attenzione alcuni giorni fa per una gaffe commessa a Unomattina in Famiglia, programma in cui conduce con Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, durante la puntata del 29 settembre. Il tutto ha avuto luogo durante il gioco ‘Canta che ti passa’, quando un telespettatore in collegamento si è esibito in diretta. Proprio mentre il concorrente, un pensionato di 69 anni, stava per esibirsi, in sottofondo si sente la voce di Monica Setta. A causa di un problema tecnico, i microfoni della conduttrice e del colonnello Francesco Laurenzi erano ancora aperti, cosa che ha reso inevitabile la gaffe.

Mentre l’uomo in collegamento spiegava di aver scelto di cantare Il mondo di Jimmy Fontana, si sente Monica Setta dire: “Madonna mia, com’è ridotto, chi è lui?“. “Un pensionato di 69 anni”, risponde allora il colonnello Francesco Laurenzi. Al ché Monica Setta continua: “Ma è un maschio o femmina?”.

Monica Setta, le scuse dopo la gaffe in diretta

Alla gaffe, che in poche ore è diventata virale sul web, Monica Setta ha poi risposto con un lungo messaggio di scuse, in cui ha dichiarato: “Oggi a Unomattina in famiglia ci sono stati problemi di audio durante il talent ed io, nello specifico, non ero riuscita a sentire nemmeno il nome del concorrente. Ho scritto subito una lettera ai vertici dell’azienda e alla commissione di Vigilanza Rai per fornire ogni chiarimento in merito all’episodio che è diventato virale sul web. Mi spiace se il rilancio mediatico ha offeso il concorrente che in studio non ha subito alcuna ‘umiliazione’, anzi è stato da me lodato perché bravissimo a fare quel che doveva fare, cioè cantare”, ha concluso.

