Monica Setta: tutto sulla giornalista e conduttrice

Monica Setta, giornalista e conduttrice, è originaria di Brindisi e, dopo la maturità classica, si trasferisce a Roma dove si laurea in filosofia presso l’università La Sapienza. Dopo la laurea comincia a collaborare con diverse testate giornalistiche e nei primi anni 2000 arriva in tv. Dopo l’esordio nel 2000 per la partecipazione al programma Doppio misto, conduce diverse trasmissioni come Domenica In… Politica, Uno Mattina in Famiglia, Storie di donne al bivio. Oltre alla carriera, non ha mai trascurato la vita privata. E’ stata sposata con il giornalista Giuliano Torlontano e con lui ha avuto la figlia Gaia.

Da poco sessantenne, la giornalista e conduttrice ha ricevuto diversi complimenti per la sua perfetta forma fisica, ma qual è il segreto della sua bellezza? A svelarlo, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, è stata lei stessa svelando di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica.

Monica Setta: la dieta è il segreto della sua bellezza

Nessun aiuto dal chirurgo per Monica Setta che ringrazia la genetica per riuscire a mantenersi in perfetta forma aggiungendo, però, di essere molto virtuosa a tavola. “Non mi sono mai rifatta, neanche una punturina. Non uso neppure le creme”, la confessione al Corriere della Sera della conduttrice che ha un ottimo rapporto con il tempo che passa e non ha alcun problema a mostrare le rughe. “Questione di genetica: mia nonna che è arrivata a 110 anni aveva una carnagione splendida. Però sono una virtuosa a tavola, seguo una dieta proteica. La tv non ammette chili di troppo”, precisa.

“Abbiamo tutti una data di scadenza e non si può alterare la realtà. E poi è bello accogliere con naturalezza le rughe. Vuoi mettere che noia sarebbe restare sempre uguali”, aggiunge sempre al Corriere. E facendo un bilancio della sua carriera, conclude: “Il mio è positivo, ho coronato il sogno di realizzarmi nel giornalismo, costruendo programmi da sola, in modo artigianale. E per me è importante. Come ho scritto in un post, ho sempre avuto le idee chiarissime su quello che avrei voluto fare, affrontando con determinazione ogni ostacolo”.