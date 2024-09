Moonfall, diretto da Roland Emmerich

Giovedì 26 settembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, il film di genere catastrofico del 2022 dal titolo Moonfall. La pellicola è diretta dal regista Roland Emmerich, celebre per avere curato le riprese di numerosi progetti cinematografici di questo tipo, come The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo, Independence Day e 2012. Le musiche hanno invece la firma del compositore austriaco Harald Kloser, che aveva già collaborato con il regista in diversi progetti, tra cui 2012, Anonymous, Independence Day – Rigenerazione e Midway.

I protagonisti del film Moonfall sono interpretati da: Halle Berry, vincitrice del Premio Oscar come migliore attrice in Monster’s Ball – L’ombra della vita; Patrick Wilson, che aveva già lavorato con Emmerich in Midway; infine John Bradley, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Samwell Tarly nella serie televisiva Il Trono di Spade.

La trama del film Moonfall: un presupposto che prende spunto da teorie complottiste

Moonfall è ambientato in uno scenario apocalittico, nel quale la Luna è uscita dalla sua orbita intorno al nostro pianeta, a causa di una potente e misteriosa forza che ha fatto deviare in modo irreparabile il satellite. Privata del suo moto di rotazione, la Luna è ormai diretta verso la Terra, minacciando la vita dell’intera razza umana e la fine definitiva del pianeta.

Per fortuna, Jo Fowler (Halle Berry), un’ex astronauta che collabora con la NASA, dichiara di avere trovato una possibile soluzione per evitare la distruzione totale dell’umanità. Il tempo, però, stringe e ormai solo poche settimane separano dal terribile evento. Gli unici a dare fiducia alla testi di Fowler sono un suo collega, l’astronauta Brian Harper (Patrick Wilson), e un acceso cospirazionista, KC Houseman (John Bradley).

Il trio è pronto a mettere in gioco le proprie stesse vite pur di portare a termine questa missione. Questa prova, però, si dimostrerà ancora più difficile di quanto previsto.

Arrivati nello spazio, infatti, scopriranno qualcosa che nessun essere umano avrebbe mai immaginato: la Luna, in realtà, non è il satellite che l’umanità ha sempre pensato.