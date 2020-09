Morena Firpo, fidanzata Sergio Muniz/ “Non torna a casa da un mese”

Morena Firpo è la dolce metà di Sergio Muniz, ora concorrente di Tale e Quale Show 2020, non ci sono dubbi. I due si sono presentati mano nella mano pochi mesi fa nel salotto di C’è tempo per… e hanno raccontato qualcosa di più sul loro grande amore. “Sergio è una persona fondamentalmente semplice”, ha detto lei, “però ogni tanto come tutti gli uomini ha le sue complicazioni. Si arrabbia a volte per cose piccole, con la meditazione e lo yoga gli faccio passare l’arrabbiatura, oppure cantiamo”. Così lei riesce con facilità a riportarlo sulla strada del buon umore, anche se lo stesso Muniz è consapevole che la felicità vada coltivata giorno dopo giorno e cercare un equilibro. I due tra l’altro avevano annunciato il loro amore poco tempo fa, a Vieni da me. Un bel passo in avanti dopo la fine del suo matrimonio con Beatrice Bernardin, con cui era convolato a nozze nel 2009. Da quanto ne sappiamo Morena gli è stata vicino in uno dei momento più difficili della sua vita, proprio a causa della separazione dall’ex moglie.

Morena Firpo, fidanzata Sergio Muniz, lo yoga come scelta di vita

Lo Yoga è alla base della vita di Morena Firpo, l’attuale fidanzata di Sergio Muniz. Amante della natura, dei viaggi e della fotografia, ha scelto di vivere la sua vita a contatto con gli animali e immersa nel verde quanto più possibile. Il tutto senza dimenticare di mandare avanti il suo impegno con la Mudrani Yoga. Non sappiamo nulla invece di Myachku, il gattone di Morena. A metà dello scorso agosto e con un lungo post su Instagram, la donna ha rivelato di non vedere il suo amico peloso da qualche giorno. “L’ultima volta che l’ho visto in casa alle 6 del mattino aveva perso il collarino”, ha scritto, “e non ho fatto in tempo a mettergliene uno nuovo perchè giusto il tempo di mangiare ed è fuggito”. Qualcuno l’ha avvisata di averlo visto con delle gattine in calore nelle vicinanze, ma Morena non è riuscita a trovarlo. Clicca qui per leggere il post di Morena Firpo. L’ultima foto con il fidanzato presente sul suo profilo invece risale allo scorso marzo, mentre il paese era in pieno lockdown. Un semplice “I Miss You” [Mi manchi, ndr] da parte della fidanzata, diretto al cantante.

