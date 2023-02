Morena Rosini, chi è la cantante dei Milk and Coffee/ Debutto a The Voice Senior e…

Chi è Morena Rosini, voce dei Milk and Coffee: la sua ricca carriera

Morena Rosini è uno dei membri della storica band Milk and Coffee, che ha rivoluzionato il panorama musicale pop e dance in Italia nella seconda metà degli anni ’70. Una carriera che è prevalentemente legata proprio al successo con la formazione, che esordì nel 1977 con il singolo Goodbye San Francisco: assieme a lei altri tre membri della band, Giancarlo Nisi, Corrina Testa e Yvonne Harlow.

La formazione ha sdoganato in Italia l’eurodance, un genere dell’electronic dance music, facendo ballare tutti con tormentoni ipnotici, suoni leggeri e ritmati e melodie orecchiabili. Morena Rosini ha avuto una grandissima carriera alle spalle e, anche oggi, non smette di sorprendere se stessa e il suo pubblico con il suo carisma e il suo desiderio di lasciare un’impronta, anche a 65 anni. La cantante, che è anche speaker radiofonica, è stata infatti una delle grandi protagoniste della scorsa puntata di The Voice Senior, andata in onda venerdì 17 febbraio 2023.

Morena Rosini a The Voice Senior: il suo esordio da solista

Accompagnata dalla figlia Denise, Morena Rosini ha voluto concedersi un’ulteriore opportunità di mostrare il proprio talento e la propria voce, nient’affatto sbiadita nel corso degli anni. Sul palco di The Voice Senior, al fianco di Antonella Clerici, la cantante ha ripercorso i suoi anni d’oro prima di esibirsi: “La mia carriera prende il volo nel 1977 quando, con i miei colleghi, diventiamo i Milk and Coffee. Eravamo tre ragazze e un ragazzo, io ero la moretta allora. Il nostro obiettivo era quello di essere internazionali, quindi cantavamo dance e in inglese. Ad un certo punto è arrivato Sanremo e con questo cambio di rotta: non più in inglese ma cantiamo in italiano“.

La sua esibizione è stata un successo, soprattutto per un aspetto. Abituata ad essere una voce tra le voci, avendo cantato per anni in una formazione come i Milk and Coffee, nel programma Morena Rosini ha cantato da sola per la prima volta nella sua vita. I giudici hanno apprezzato il suo esordio da solista, al punto che Angela dei Ricchi e Poveri ha voluto esibirsi assieme a lei. Infine, la Rosini ha scelto di accasarsi proprio nel team del celebre duo, avviando così la sua esperienza a The Voice Senior.











