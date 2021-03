Morena Zapparoli e compagno Antonio Presta/ “Vogliamo far pace con figlia di Funari”

Un tentativo di riconciliazione, oggi, a Domenica Live. Tra una settimana sarebbe stato il compleanno di Gianfranco Funari. La vedova Morena Zapparoli adesso vorrebbe fare pace con l’unica figlia di Funari, Carlotta. Morena è stata ospite oggi del programma di Barbara d’Urso con il nuovo compagno Antonio Presta. Ad aprire la loro ospitata un filmato dell’amore tra la Zapparoli e Funari. “Devo dire che Antonio è un uomo fantastico e non ha mai voluto fare il paragone con Gianfranco”, ha spiegato Morena, “lui è sempre sorridente e non è mai infastidito”. Anche dopo la messa in onda delle immagini con l’ex marito Antonio sorrideva in studio. Entrambi desiderano un riavvicinamento con Carlotta.

“Vorrei approfittare del compleanno, sarebbe l’occasione per fargli una torta a forma di sigaretta e invitare le donne della sua vita”, ha aggiunto Morena Zapparoli. La seconda moglie Rossana si è detta concorde tramite un like sui social mentre la prima moglie è scomparsa di recente ed è stata la donna che ha dato alla luce l’unica figlia di Gianfranco Funari, Carlotta.

MORENA ZAPPAROLI E COMPAGNO ANTONIO A DOMENICA LIVE

Per lungo tempo è andata avanti la controversa vicenda legata alla lapide di Gianfranco Funari. A cinque anni dalla morte del compianto conduttore fecero scandalo le condizioni della sua tomba, una lapide in stato di abbandono fece indignare il pubblico e non solo, mettendo in luce i dissapori tra Morena Zapparoli e la figlia Carlotta. La vedova di Funari fu travolta dalle polemiche soprattutto da parte della figlia del conduttore che la accusò di aver speso troppi soldi per non poter poi pagare la lapide. Il botta e risposta si era consumato anche in tv fino alla realizzazione della lapide dopo ben cinque anni. Eppure tra le due donne i rapporti rimasero distanti. “Oggi come oggi c’è un rapporto civile”, ha spiegato Morena. “Ci sentiamo poco, vorrei che anche lei essendo tra le donne più importanti di Funari…”. Anche Antonio si è detto favorevole ad un ricongiungimento: “Vorrei che le cose si chiudessero nel migliore dei modi”, ha spiegato l’uomo intento a mettere fine a questa guerra.

“Vogliamo che tutto si venga chiuso per bene”, ha aggiunto. Oggi Morena è felicemente innamorata del suo Antonio e di recente hanno festeggiato i loro primi dieci anni d’amore. “Come aveva promesso lui continua a stirare, ma soprattutto mi ha capita dal primo momento ed ha fatto sì che potessi essere sempre me stessa e non ha mai cercato di cambiare il mio carattere”, ha spiegato Morena, motivando il perché del loro rapporto così duraturo. Ed in Antonio, cosa continua a farlo innamorare? “Il suo sorriso”, ha spiegato l’uomo.



