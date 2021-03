Morena Zapparoli: “Meghan Markle arrampicatrice e falsa?”/ “Mi vergogno per voi”

Morena Zapparoli difende Meghan Markle. La duchessa, dopo l’intervista rilasciata insieme a Harry a Oprah Winfrey, ha spaccato l’opinione pubblica. Accanto ai sostenitori di Harry e Meghan non sono mancati i detrattori. Serena Williams che ha partecipato al matrimonio, si è schierata con l’amica Meghan. «Mi insegna ogni giorno cosa significa essere veramente nobile», ha detto la campionessa. Il giornalista britannico Piers Morgan ha criticato la scelta della Markle di rilasciare l’intervista alla CBS in cui ha parlato dei suoi rapporti con la casa reale inglese. Anche il popolo dei social si è diviso in sostenitori e detrattori di Meghan Markle. A difendere la moglie di Harry è Morena Zapparoli che sui social ha dedicato un post alla duchessa.

Morena Zapparoli sostenitrice di Meghan Markle: “Astenetevi dal giudicare”

Dopo aver seguito l’intervista di Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey e aver letto diversi commenti sulla duchessa, Morena Zapparoli si è schierata dalla sua parte. “Chi di voi stamattina si è svegliato e ha dato dell’arrampicatrice e della falsa a Meghan Markle (per citare solo gli epiteti meno volgari) evidentemente non ha mai avuto a che fare con la depressione”, scrive la Zapparoli. Poi lancia un messaggio a tutte le persone che stanno giudicando la scelta della Markle di parlare del suo rapporto con i reali inglesi. “Buon per voi ma almeno astenetevi dal giudicare chi ci è passato, ha sofferto come un cane, ha chiesto aiuto e nessuno glielo ha dato, ne è uscito e deve ringraziare solo se stesso. Mi vergogno per voi”, ha concluso.





