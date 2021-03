MORENA ZAPPAROLI E ROSSANA SEGHEZZI, MOGLI GIANFRANCO FUNARI/ “Bel rapporto tra ex”

Oggi, in occasione dell’anniversario della nascita di Gianfranco Funari, Morena Zapparoli e Rossana Seghezzi, le due mogli del compianto giornalista, sono intervenute a Domenica Live dopo il precedente appello della scorsa settimana. Immancabile un filmato riassuntivo delle vicende sentimentali del grande Funari fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2008. “Io sono stata tradita”, ha ammesso Rossana, “io lo ricordo con grande affetto ma ho sofferto molto”. “I primi due anni dopo la separazione non avevo rapporti con Gianfranco ma poi ci siamo riavvicinati”, ha spiegato.

Sandra Milo/ A Domenica Live la sua versione sul finto malore post vaccino

Tra Morena e Rossana c’è sempre stato un bel rapporto: “Tra ex può esserci un bel rapporto”, ha commentato la Zapparoli, “Ho visto nascere il loro amore” ha confermato Seghezzi. “Non sono stata invitata al matrimonio”, ha però esclamato Rossana. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MORENA ZAPPAROLI, APPELLO A ROSSANA SEGHEZZI

Morena Zapparoli è pronta a far pace con l’ex moglie di Gianfranco Funari e oggi potrebbe essere il giorno giusto. La vedova del conduttore tv nei giorni scorsi ha lanciato un appello tramite Barbara D’Urso a Rossana Seghezzi, seconda moglie di Funari, e Carlotta Funari, nata dalla relazione del marito con Annamaria Cecchetti. «Voglio la pace». Visto che oggi Gianfranco Funari avrebbe compiuto 89 anni, Morena Zapparoli vorrebbe riunire le donne della sua vita. Potrebbe farlo a Domenica Live, lì dove ha lanciato il suo appello, stando a quanto ha scritto nelle ultime ore sul suo profilo Instagram. «Ci vediamo domani alle 17.20 a @domenicalive da @barbaracarmelitadurso con una bella sorpresa», la didascalia scelta per il suo post.

Tommaso, Arianna e Gregory, figli Patrizia Pellegrino/ "Mi sembra ieri che..."

Sarebbe un’occasione importante per mettere la parola fine agli scontri che si sono susseguiti negli anni. «Oggi come oggi c’è un rapporto civile ma ci sentiamo poco». Anche Barbara D’Urso ha rivolto un messaggio a Carlotta Funari sperando di poter festeggiare la reunion di famiglia, se ci riuscirà lo scopriremo oggi.

MORENA ZAPPAROLI, PACE CON ROSSANA SEGHEZZI E CARLOTTA FUNARI?

Quello di incontrare l’ex moglie di Gianfranco Funari e soprattutto la figlia è un desiderio che Morena Zapparoli coltiva da diversi anni. «Ci vediamo di rado, ma vorrei invitare le donne che lo hanno amato ovviamente rispettando le norme anti-Covid per spegnere le candeline, come se lui fosse ancora fra noi», ha raccontato nei giorni scorsi ai microfoni di Francesco Fredella per Il Tempo. Un desiderio che nasce dalla consapevolezza che hanno in comune l’amore per il celebre conduttore tv. «Carlotta e poi la sua seconda moglie hanno amato Gianfranco come me». Proprio i contenitori di Barbara D’Urso sono stati teatro degli scontri tra Morena Zapparoli e la figlia dell’anchorman.

DOMENICA LIVE/ Puntata 21 marzo, ospiti e anticipazioni: Sandra Milo, Morena Funari..

Nel 2013 lo scontro tra le due si consumò in merito alla sepoltura di Gianfranco Funari, la cui tomba apparve in stato di completo abbandono. La vedova spiegò di non aver mai abbandonato la tomba del marito, ma di essere in attesa che si risolvesse la questione dell’eredità, la figlia di Gianfranco Funari scrisse in risposta una lettera durissima. Una vicenda archiviata, nella speranza di poter fare lo stesso con le vecchie tensioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Morena Zapparoli (@morena_zapparoli_official)

© RIPRODUZIONE RISERVATA