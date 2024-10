CHI È MORENO PORCU DI BALLANDO CON LE STELLE

Tra i ballerini più apprezzati di Ballando con le Stelle c’è senza dubbio anche Moreno Porcu, che è stato confermato per il terzo anno consecutivo nel cast del dance show di Milly Carlucci, ma non è coinvolto nella gara che si tiene in puntata. Il ballerino cagliaritano, infatti, accompagna i ballerini per una notte. Ad esempio, nella puntata con cui il programma ha fatto il suo ritorno ha accompagnato l’atleta paralimpica Giuliana Chiara Filippi, mentre stasera Moreno Porcu affianca l’attrice Elena Sofia Ricci.

Non sono tante, invece, le informazioni sulla vita privata del danzatore sardo, in particolare per quanto riguarda la sfera sentimentale. Infatti, in molti si chiedono se sia fidanzato, ma è una domanda a cui non c’è risposta a causa della grande riservatezza di Moreno Porcu, di cui si sa solo che è gay, perché non ha mai nascosto la sua omosessualità. L’amore di cui possiamo parlare ora però è quello per la danza, che lo ha portato a partecipare a delle gare di ballo nel 2003.

L’AMORE DI MORENO PORCU PER LA DANZA

Moreno Porcu aveva solo 15 anni quando ha cominciato a prender parte alle prime gare di ballo. Sono arrivate anche le vittorie, infatti ha vinto due primati nazionali per quanto riguarda il ballo latino-americano. Il ballerino originario di Cagliari è entrato a far parte del corpo di ballo dello Brendan Cole Live e di Burn the Floor, ma ha anche cominciato a lavorare come istruttore di fitness, passione che ha affiancato alla danza, infatti è stato anche animatore e insegnante di zumba.

La grande occasione è arrivata due anni fa, quando è entrato a far parte della famiglia di Ballando con le Stelle, dove ha ballato in coppia con Alex Di Giorgio (tante furono all’epoca le voci su un presunto flirt) e che lo ha confermato anche l’anno successivo e, appunto, quest’anno, che è impegnato come spalla per i ballerini per una notte.

