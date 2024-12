Impressiona per crescita e carisma Anna Lou Castoldi; la sua esperienza a Ballando con le stelle 2024, con finale agguantata, dimostra un talento latente che è pronto a sbocciare a prescindere dal campo di riferimento. Molti dei suoi valori e principi artistici non possono che rimandare al fatto che, fin dalla tenera età, sia vissuta a stretto contatto con il mondo dell’arte. Sua madre Asia Argento è una nota e stimata attrice, produttrice e regista. Il papà di Anna Lou Castoldi, Morgan – alias Marco Castoldi – non ha forse bisogno di presentazioni. Volto noto del mondo della musica oltre che personaggio televisivo per diverse collaborazioni e partecipazioni nei panni di giudice ed esperto.

Anna Lou Castoldi, chi sono i genitori Morgan e Asia Argento/ “Non sono solo ‘figlia d’arte’...”

Proprio Morgan – papà di Anna Lou Castoldi – ha di recente sottolineato il grande orgoglio nel vedere sua figlia cimentarsi con un’avventura così particolare come Ballando con le stelle 2024, per di più sorprendendo per bravura e capacità di vestire senza esperienze pregresse i panni da ballerina. “In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo; ha sorpreso pure me che la conosco, pensavo di conoscerla, ma ha una tale ricchezza e vastità di mente e cuore che il suo spirito è inesauribile”.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti/ Vincitori obiettivo fiori portata ma il podio di Ballando con le Stelle..

Anna Lou Castoldi ‘conquista’ il papà Morgan con il percorso a Ballando con le stelle 2024: “Un vero orgoglio…”

Le parole di Morgan – riportate da Fanpage – mettono in evidenza un amore profondo per sua figlia Anna Lou Castoldi, anche a dispetto di un passato difficile dove non sempre è riuscito ad essere totalmente presente. Il cantante si è però detto certo di aver avuto un contributo importante nella crescita di sua figlia Anna Lou Castoldi, non solo dal punto di vista umano ma anche per tutto ciò che concerne i valori artistici. “Mi inorgoglisce come padre perchè è l’evidenza che come genitore e come artista ho vinto… Il merito è suo, non mio; sono stato uno dei modelli, non il solo; ho contribuito in parte perché con me è stata a stretto contratto nei primi 4 anni di vita…”.

Anna Lou Castoldi è fidanzata?/ La finalista di Ballando con le stelle 2024 ammette: “Con Nikita Perotti…”

Proseguendo nelle sue parole d’elogio e d’amore per sua figlia Anna Lou Castoldi, Morgan – come riporta Fanpage – ha aggiunto “Quel che sto vedendo in televisione in questi giorni, in cui mia figlia è una giovane donna di spettacolo, è molto più di una semplice ragazza carina che sa ballare bene; è una personalità complessa, virtuosa, piena di vita e di senso… Un essere umano con un grande mondo dentro ma che riesce ad esprimere in modo naturale, semplice e chiaro…”.