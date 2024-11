Anna Lou Castoldi, chi è e carriera: “Ho lavorato come imbianchino, consegnavo pizze…“

Oggi pomeriggio La volta buona ospita nuovamente alcuni protagonisti di Ballando con le stelle 2024; in studio con Caterina Balivo su Rai 1 ci sarà anche Anna Lou Castoldi, che sta ben figurando al fianco del partner di danza Nikita Perotti al punto da essere da tempo indicata come una delle papabili vincitrici di questa edizione. La ragazza è giovanissima: classe 2001, figlia di Morgan e Asia Argento, ha 23 anni ma ha già un buon curriculum professionale alle spalle prima di avvicinarsi al mondo dello spettacolo.

Dora, chi è l'ex fidanzata di Anna Lou Castoldi/ "Le cose non stavano funzionando..."

Oltre ad essere appassionata di scrittura e pittura, in passato ha svolto diversi lavoretti per rendersi indipendente dalla famiglia, come raccontato a Ballando: “Ho lavorato come imbianchino, consegnavo le pizze, sono stata in cantiere e ho fatto la manovale, la cosa bella è che ho imparato alcune cose“. Aveva poi aggiunto: “È stata una mia scelta lavorare così perché volevo la mia indipendenza, mi sentivo pronta ad affrontare responsabilità che la vita ti mette davanti, come affitto, bollette…”.

Nikita Perotti, chi è e carriera: ha una fidanzata?/ Il rapporto con Anna Lou Castoldi: "Sintonia bellissima"

Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle 2024: il sogno della vittoria

Dopo le prime esperienze lavorative, Anna Lou Castoldi è oggi da tutti conosciuta per essere una dj e per alcune avventure come attrice, avendo debuttato al cinema a soli 13 anni nel film del 2014 Incompresa, diretto dalla madre, per poi entrare nel cast della serie targata Netflix Baby. Oggi, invece, la vediamo sulla pista di Ballando con le stelle 2024, in quella che si è sin da subito presentata come l’esperienza più importante per farsi conoscere al grande pubblico televisivo.

In coppia con Nikita Perotti, suo partner di danza, la giovane ragazza è estremamente ambiziosa e sta dando il meglio di sé conquistando pubblico e giuria sin dalle prime puntate e piazzandosi quasi sempre sui gradini più alti della classifica. La coppia è ancora in gara e, a distanza di poche settimane dall’attesa finalissima, può ancora concorrere per l’ambita vittoria.

Morgan e Asia Argento, chi sono i genitori di Anna Lou Castoldi/ "Essere figlia loro..."