MORGAN DIFFIDATO DA VALERIO SOAVE/ “Volevano che mi perquisissero la stanza e…”

La diffida di Valerio Soave, agente di Bugo, non ha fermato Morgan, che a “Live Non è la D’Urso” ha cantato la canzone “Sincero”, quella che ha portato con Bugo al Festival di Sanremo 2020, insieme alla versione modificata. Ma ha anche lanciato pesanti accuse a Valerio Soave, accusandolo di averlo provato a picchiare. Ma non è l’unico retroscena rivelato da Barbara D’Urso: «Non ho preso una lira, ho pagato tutto. Non ho avuto rimborsi spese, sono andato a cantare gratis e ho subito mobbing». Inoltre, prima di andare a Sanremo gli è stato detto dall’agente che non aveva più la stanza. Poi parla di una registrazione fatta da una sua amica «in cui tentano di corrompere il portiere dell’albergo dicendo di chiamare la polizia per andare a far perquisire la mia stanza. Il portiere dice che io sono una persona brava». E quindi ha proseguito attaccando Bugo: «Chi era prima di andare a Sanremo? Io ho creato Bugo, l’ho fatto esistere». (agg. di Silvana Palazzo)

MORGAN DIFFIDATO DA VALERIO SOAVE, MA LUI CANTA E RIVELA…

Lo scontro a distanza tra Morgan e Bugo prosegue e sta per trasformarsi in una battaglia legale tra i due amici. Durante l’intervista a “Live Non è la D’Urso” è stata comunicata in diretta la diffida da parte del management di Bugo nei confronti di Morgan. «Valerio Soave ci ha appena scritto che diffida…», dice Barbara D’Urso in diretta. In sottofondo si sente il suo staff precisare che Morgan è diffidato dal cantare “Sincero”, la canzone del Festival di Sanremo 2020. Quando Morgan ha sentito parlare dell’agente di Bugo ha poi rivelato un retroscena che potrebbe costargli una denuncia per diffamazione: «Mi ha messo le mani addosso in ufficio. Una cosa allucinante». La conduttrice ha preso subito le distanze dalle dichiarazioni del suo ospite: «Lo stai dicendo tu». Morgan ha quindi rilanciato: «Ho i testimoni. Ha provato a picchiarmi… C’erano tutti, anche Bugo che era un po’ stranito». Allora Barbara D’Urso gli ha chiesto perché sia andato al Festival di Sanremo 2020 con lui a fronte di quegli screzi: «Perché sono andato a Sanremo? Ho fatto una caz*ata». La diffida in diretta comunque non ha fermato Morgan dal cantare “Sincero” a “Live Non è la D’Urso”, sia la versione originale che quella modificata il giorno della finale. «Il manager ci ha messo contro. Anche davanti ai concorrenti di Sanremo ha detto delle cose tremende su di me. Tutti hanno capito che è un po’ matto. È un manager mediocre», ha poi aggiunto. Ora resta da capire che sviluppi avrà questa ennesima provocazione di Morgan…

