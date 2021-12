Morgan e Alessandra Tripoli, Ballando con le stelle 2021/ Tra polemiche e talento si punta alla vittoria

Morgan e Alessandra Tripoli, vinceranno Ballando con le stelle 2021?

Morgan e Alessandra Tripoli si giocheranno le loro chance nella finale di Ballando con le stelle 2021, consapevoli che per loro non sia stato facile già raggiungere questo obiettivo. Il cantante ha dimostrato di far parlare sempre di sé creando anche numerose polemiche che hanno rischiato di farlo uscire dal talent show. ‘Con me la curva degli ascolti sale’, dichiara Marco Castoldi, in arte Morgan, alla stampa in questi giorni. Consapevole che, comunque lo si voglia, è un personaggio vero, che una probabile polemica davanti al tavolo dei giurati, una difesa social, un intervento di Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle’, è attesa dal pubblico televisivo, durante le dirette del programma talent, Morgan non si nasconde e dichiara che la sua presenza è indispensabile per mantenere uno share di pubblico elevato. Come dargli torto?

Con queste credenziali la coppia si propone come candidata alla vittoria finale 2021 di Ballando con le Stelle, oramai il traguardo in vista, resta solo da capire con quali armi e assi nella manica a livello di coreografia, Morgan e Alessandra Tripoli, maestra di ballo dell’artista milanese che non accetta nessun risultato che non sia la vittoria, ambiziosa e piena di carte utili da giocare, si stanno preparando per la finalissima che decreterà il vincitore di ‘Ballando con le stelle’ edizione 2021. Il pubblico è in trepidante attesa, soprattutto per capire se la giurata Selvaggia Lucarelli, con la quale Morgan ha avuto in passato un flirt, che nelle prime puntate non ha risparmiato commenti acidissimi sulla figura e la personalità dell’uomo e dell’artista, per evitare ulteriori battibecchi personali tra i due, che si sono estesi anche dietro le quinte, continuerà a mantenere un profilo basso mantenendo forte la scelta di non commentare le performance della coppia. Morgan comunque non è e non sarebbe un osso facile per la “blogger”, motivo per il quale la Lucarelli sa che un’ulteriore diatriba potrebbe definitivamente compromettere i suoi favori mediatici e portarla ad un’esclusione futura dal tavolo di giuria, ipotesi che lei stessa non smentisce.

Morgan e Alessandra Tripoli, una prova artistica impeccabile

La partecipazione di Morgan, con Alessandra Tripoli, a Ballando con le stelle 2021 è sempre stata a ottimi livelli artistici, portando sul palco del talent coreografie personalizzate e cariche di riferimenti alla musica, all’arte in generale, una simbiosi nella quale la fantasia coreografica della maestra sposa le idee del cantante milanese. Nell’ultima puntata, quella dell’ultimo dicembre, la presenza di Morgan, che non ama portare sulla scena la sua vita privata, in passato troppo ricca di situazioni polemiche e comportamenti infantili da parte del cantante, è stata però caratterizzata da un avvenimento che ha spiazzato, commovendo con grande emotività sia in studio che nel pubblico da casa, tutti gli amanti del talent di ballo più amato in assoluto.

Cosa è accaduto nello specifico durante la puntata di semifinale di Ballando con le stelle 2021? Ogni concorrente ha incontrato, con un inizio della performance bendato, qualcuno appartenente alla propria sfera privata. Ad attendere Morgan sul palco c’era la figlioletta, Lara, che non vedeva da ben due anni e che durante la coreografia ha sostituito Alessandra Tripoli per lasciare di sasso il padre. La fine della relazione matrimoniale dell’artista con Jessica Mazzoli è stata motivo di grandi polemiche tra i due, situazioni delicate finite, come purtroppo accade per i personaggi pubblici, sia in tribunale che nei rotocalchi di gossip, così anche sui social. Rivedere dopo due lunghi anni la sua dolce Lara è stato un momento assolutamente vero, nel quale Morgan non si è nascosto dietro a maschere di finzione artistica come lui ama fare, regalandoci un uomo che forse in futuro, proprio grazie a questa esperienza, sarà meno egocentrico e forse più maturo per tentare di nuovo una carriera che ha potenzialità di esprimersi in maniera migliore. Ma sta in lui, come padre, come artista, come uomo. Auguri Morgan, buon Natale sotto le Stelle!



