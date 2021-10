Morgan e Alessandra Tripoli, Ballando con le stelle/ I due sono innamorati?

Morgan e Alessandra Tripoli, un legame speciale il segreto di Ballando con le Stelle

Morgan e Alessandra Tripoli tornano da protagonisti nella nuova puntata di Ballando con le stelle 2021 in onda stasera, 30 ottobre 2021, su Rai 1. I due hanno una vera ammirazione l’uno per l’altro, in particolare nella fase di allenamento Morgan ha ammesso d’essersi quasi innamorato della Tripoli, anche se in modo abbastanza ironico. Lei, infatti, pur essendo molto esigente ha fatto in modo che la creatività dell’allievo non venisse soffocata dalla necessità di regole e schemi. La Tripoli ha inoltre affermato che per la prima volta si è non solo sentita in difficoltà per quanto doveva presentare, ma aveva anche paura di ciò che avrebbe potuto far uscire fuori durante l’esibizione, perché l’estro artistico non può essere controllato. L’unica che sia riuscita a far immergere Morgan nel ruolo di allievo, nonostante ciò, è stata solo lei.

Morgan e Alessandra Tripoli esibizioni di altissima qualità

Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2021 la coppia formata da Morgan e Alessandra Tripoli si è mostrata al massimo della sua eleganza e con la volontà di fare un omaggio alla musica d’autore italiana. Già nella scorsa puntata la qualità della loro esibizione è stata altissima, entrambi sono stati capaci di emozionare i giudici e portare a casa ben tre ’10’, nonostante la commissione molto severa e la complessità del ballo scelto. Morgan, infatti, con quasi la totalità dei giudici d’accordo tra di loro, si è aggiudicato il titolo di ‘vero creativo’: l’unico a non credere al fatto che sia andata effettivamente bene è stato lui stesso, perché come da lui dichiarato ha spesso paura e vergogna di non riuscire a dimostrare le proprie capacità di ballerino.

Nella scorsa puntata, inoltre, si è visto quanto la coppia sia effettivamente affiatata e si siano dati coraggio e sostegno a vicenda, crescendo non solo come ballerini, ma anche come amici e complici. Grazie alla presenza di Alessandra Tripoli, infatti, Morgan è riuscito a rendere il concetto di danza, per lui inizialmente astratto, molto più concreto e artisticamente valido. Con l’esibizione della prima puntata, insomma, i due hanno alzato l’asticella qualitativa che era già abbastanza alta, e nella puntata di questo sabato hanno dovuto dimostrare di saper fare ancora meglio! I due hanno scelto una canzone d’autore perché la serata della trasmissione di ‘Ballando con le Stelle’ sarebbe stata in concomitanza con la serata finale della rassegna del ‘Premio Tenco’, che si tiene a Sanremo, premio che cerca di preservare e premiare il più possibile la musica italiana di qualità. La canzone su cui Morgan e Alessandra Tripoli hanno ballato, infatti, si chiama ‘La coppia più bella del mondo’ ed è stato ribadito da Morgan che è stata scritta dall’autore Paolo Conte, anche se interpretata da Adriano Celentano. Secondo Morgan e Alessandra, infatti, il brano è la perfetta rappresentazione di loro due all’interno del programma.

Il valzer, che è partito con una certa vena teatrale, è stato immensamente carico e vivace e ha colpito tutti. Questo perché ballare all’interno di una storia che ha un inizio, uno sviluppo e una fine è estremamente complicato e difficile, perché si rischia di non riuscire a dare un senso compiuto a tutto ciò che si sta facendo, cosa che in realtà hanno fatto con tanta maestria e professionalità, nonostante le incertezze iniziali. Ed ecco che l’arte si mostra in tutte le sue forme, a livello teatrale, musicale e nella danza.



