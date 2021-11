Morgan, lite con fidanzato Selvaggia Lucarelli?/ Leggo: “Rissa scampata grazie a…”

La lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli ha avuto degli strascichi anche al di fuori della diretta di Ballando con le Stelle. Stando a quanto rivelato da Leggo, durante la pubblicità c’è stato uno scambio di idee molto pesante tra la giudice del dance show e Sara Di Vaira. La ballerina era intervenuta dalla prima fila chiedendo alla giuria che cosa volesse davvero dalle coppie in gara. «Perché in alcune state attenti al piede e alla postura, con altre no?». Ebbene, durante la pubblicità lo scambio di idee si è fatto pesante e il nervosismo ha serpeggiato tra i giurati.

Nel frattempo, Morgan aveva lasciato il palcoscenico per andare nell’atrio, da dove sono stati uditi e visti atteggiamenti tutt’altro che amichevoli tra l’artista e una persona che “frequenta” Selvaggia Lucarelli, per dirla alla Morgan. Si tratterebbe di Lorenzo Biagiarelli, il cui nome però non viene fatto da Marco Castoro su Leggo. «Il “frequentatore” ha qualcosa da dire proprio a Morgan». E tra i due volano le scintille.

Cos’è successo dopo la lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli…

Stando alla ricostruzione di Leggo, sono intervenuti i vigilantes e le forze dell’ordine per riportare la calma nell’atrio ed evitare la rissa tra Morgan e il “frequentatore” di Selvaggia Lucarelli. Inoltre, lontano dalle telecamere Ivan Zazzaroni si sarebbe chiarito con Sara Di Vaira. «Sono sconcertato. Siamo noi la giuria e preferirei che non rompeste le palle», aveva detto in puntata dopo l’osservazione della ballerina. Una caduta di stile da cui Fabio Canino si è subito dissociato e per la quale lo stesso Ivan Zazzaroni si è poi scusato, ammettendo di aver esagerato.

Dal canto suo, Milly Carlucci a fine puntata ha portato a modo suo a riportare la calma a Ballando con le Stelle, cercando di far tornare la pace, ma Selvaggia Lucarelli ha spiegato di non avere alcuna intenzione di dimenticare quanto accaduto, cioè la lite con Morgan. «Non mi va di fare finta di niente, si trattava di difendere i principi di educazione e di rispetto. Si è trattato di una scena gratuita con una persona non lucida».



