Morgan senza freni sul suo ruolo ad Amici: “Maria De Filippi? Bassezza unica”/ “Successa una cosa gravissima”

Morgan, l’ha rivelato solo ora dopo anni: “Amici? Maria De Filippi ha fatto una cosa di una bassezza unica”

A Morgan il termine genio e sregolatezza calza a pennello e se non viene travolto dalle polemiche per un motivo o per un altro le polemiche le crea lui, anche in procinto della fine dell’anno e per programmi in cui ha partecipato quasi dieci anni fa. Nelle scorse ora, infatti, in una diretta Instagram con Luca Jurman, il cantautore ha ripercorso la sua esperienza ad Amici -a cui ha partecipato come giurato nel 2016 e come coach nel 2017- spendendo delle parole al veleno non solo contro gli autori del talent ma anche e soprattutto contro la padrona di casa Maria De Filippi.

Brando Ephrikian: "Cosa vorrei fare dopo Uomini e Donne 2023"/. "La mia famiglia era unita, ora..."

Su Maria De Filippi Morgan, come riporta IsaeChia, ha raccontato un episodio avvenuto prima della sua squalifica in cui la vedevo di Maurizio Costanzo viene dipinta come un’avida e gelida calcolatrice pronta anche a prendere in giro il suo pubblico pur di ottenere ascolti. “Lei mi dice in riunione: ‘facciamo così Morgan, il pubblico è contro di te. Tu fingi una specie di incaz*****a, esci e te ne vai. Io parlerò di te in modo tale che il pubblico andrà tutto dalla tua parte.” A questo punto il cantautore, controvoglia ha accettato di fare questa scenetta ma la conduttrice non si è comportata come avevano concordato: “Ha fatto il contrario, ha detto ‘vabbè il solito Morgan, fa così.” E poi ha concluso: “Non ci potevo credere alla bassezza unica.”

Morgan e il primo Natale con le figlie Anna Lou, Lara e Maria Eco/ "Sono il papà più felice del mondo"

Amici di Maria De Filippi, Morgan sbotta: “C’è stata una cosa gravissima”

Morgan ha attaccato Maria De Filippi ed Amici rivelando un retroscena inaspettato e sconcertante, qualora fosse vero ovviamente. Il cantautore ha aggiunto che dopo ‘la scenetta’ orchestrata dalla conduttrice pavese lui ‘ha preso i suoi quattro assistenti’ e gli ha detto ‘andiamo fuori, scappiamo’. L’ex giudica di X Factor, cacciato anche da questo talent, sul talent di Canale 5 ha anche fatto un’altra rivelazione: “C’è stata una cosa gravissima… Io sono stato messo in discussione nella cosa che so fare meglio di tutti, il direttore artistico della squadra.”

Perché Uomini e Donne oggi 25 dicembre 2023 non va in onda?/ Maria De Filippi in pausa fino a…

Morgan, che ha trascorso il Natale con le figlie, ha confessato nella diretta Instagram con Luca Jurman, ripresa da IsaeChia di essere stato screditato sia nel suo ruolo artistico che come persona ad Amici di Maria De Filippi. Al momento nessuno della produzione del talent, né Maria De Filippi, si è espresso su queste dichiarazioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA