MORGAN/ Video, Alle Battle lite con D’Alessio e divertimento con Pem Pem (The Voice)

Morgan è uno degli indiscussi protagonisti di The Voice of Italy 2019, il talent show musicale condotto da Simona Ventura su Rai2. La gara comincia a farsi sempre più dura e le tensioni non mancano come accaduto durante la fase delle Battle, che ha visto i giudici scontrarsi tra loro. In particolare il primo diverbio c’è stato tra Morgan e Gigi D’Alessio riguarda la scelta del cantautore napoletano. D’Alessio, chiamato a scegliere tra Elisa Gaiotto, in arte Eliza G., e Elisabetta Pia Ferrari, alla fine ha preferito Eliza G. Una scelta che non è stata minimamente appoggiata da Morgan, visto che Eliza G è una cantante già affermata in SudAmerica. “Mandi avanti una già famosa” ha fatto intendere l’ex compagno di Asia Argento che avrebbe preferito il passaggio ai Knock Out di Elisabetta Pia Ferrari. La replica di D’Alessio non è tardata ad arrivare: “Lei si sta giocando una chance, potrebbe essere la sua ultima opportunità”.

Morgan discute con Gigi D’Alessio

La Battle tra Eliza G e Elisabetta Pia Ferrari ha acceso gli animi a The Voice 2019. Le due cantanti si sono esibite sulle note di “Volevo scriverti da tanto” di Mina emozionando tutti: dai giudici al pubblico. La scelta del coach Gigi D’Alessio ha però generato una polemica con Morgan al punto da costringere la stessa Simona Ventura ad intervenire. D’Alessio, infatti, ha preferito mandare avanti Eliza G, mentre l’ex compagno di Asia Argento avrebbe preferito Elisabetta, ventinovenne e madre di cinque figli. Non solo, il motivo è legato al fatto che Eliza G è già molto nota in Sudamerica e questo, secondo il cantante di Altrove, avrebbe potuto favorirla nella scelta di D’Alessio. A mettere tutti d’accorso sul finale Simona Ventura che ha detto all’eliminata Elisabetta: “Hai colpito tutti, me in primis: per una cantante come te, quando si chiude una porta, si apre un portone”.

Morgan canta Pem Pem di Elettra Lamborghini

La puntata delle Battle di The Voice of Italy 2019 ha regalato anche alcuni momenti davvero divertenti. Come quando Elettra Lamborghini ha dovuto interpretare il brano “Altrove” di Morgan, mentre Gigi D’Alessio con Guetta Pequeno hanno reinterpretato il successo “Non dirgli mai”. A Morgan, invece, è toccato cantare “Pem Pem” della Lamborghini, una versione che lo stesso cantautore ha definito disastrosa essendo, musicalmente parlando, qualcosa lontano anni luce dal suo genere. L’interpretazione di Marco Castoldi è stata davvero sorprendente, visto che il cantante ha portato sul palco un ukulele facendo divertire i colleghi e la stessa Elettra che ha commentato: “sono davvero felice che il maestro abbia scelto una mia canzone per deliziarci”.





