Morgane Detective Geniale 2/ Anticipazioni 11 ottobre: Karadec ha una nuova ragazza

Morgane Detective geniale 2, anticipazioni seconda puntata 11 ottobre: una morte annunciata

Nella seconda puntata di Morgane Detective Geniale 2, in onda l’11 ottobre con il terzo e quarto episodio di stagione, vedremo sempre la protagonista in tacchi a spillo risolvere nuovi casi. Come se non bastasse, dopo la sospensione, per poter essere riammessa in qualità di consulente di polizia, Morgane dovrà studiare e frequentare una sorta di tirocinio formativo. Andiamo nel dettaglio delle anticipazioni. Nell’episodio 2×03 dal titolo Made In France, per poter essere reintegrata in polizia e nella sua squadra, l’appariscente Morgane deve frequentare il corso del Maggiore Lenormand per imparare le regole del mestiere e quindi le procedure da avviare nei vari casi di cui si occupa la polizia.

Anticipazioni Sopravvissuti puntata 17 ottobre/ Anita contro tutti, cerca la verità!

Per Morgane è una vera noia, ma il tirocinio potrebbe rivelarle qualche sorpresa quando riceve la misteriosa denuncia di un intricato caso di omicidio. Morgane metterà in atto tutto il suo fiuto per cercare di risolvere il mistero di una donna che aveva annunciato la sua stessa morte via telefono. Intanto, Gilles è stanco di ospitare Morgane e tutta la sua famiglia, soprattutto perché non riesce ad avere privacy. Ciò spingerà la protagonista a cercare una nuova casa in cui vivere.

Sopravvissuti/ Anticipazioni 10 ottobre e diretta: Luca scompare, è mistero!

Morgane Detective geniale 2: chi è la nuova ragazza di Karadec?

La seconda puntata di Morgane Detective Geniale 2 prosegue con l’episodio 2×04 intitolato Doppio Inganno. Stavolta la polizia deve indagare sulla morte di un adolescente di nome Valentin Bélliard, di 17 anni. Quando il cadavere del giovane viene trovato nel granaio della fattoria dei suoi genitori, tutto fa presupporre che si tratti di un fatale e triste incidente. Morgane intuisce, invece, che il ragazzo è stato ucciso. La polizia concentra i suoi sospetti sulla doppia vita che conduceva Valentin.

Nel corso dell’episodio si scopre infatti che la vittima aveva un lavoro segreto, un’amica misteriosa e un possedeva appartamento di cui nessuno sapeva niente, famiglia compresa. Per i suoi genitori è un vero shock, ma spetterà a Morgane risolvere questo mistero e capire cosa Valentin voleva nascondere. Intanto, Morgane è sempre alla ricerca di una casa nuova insieme a Ludo, mentre la squadra s’interroga sull’identità della nuova ragazza del comandante Adam Karadec: chi è la sua misteriosa fiamma?

Anticipazioni Mina settembre 2, terza puntata 16 ottobre/ Gelsomina in crisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA