MORGANE DETECTIVE GENIALE 2/ Anticipazioni 11 ottobre: nuovo caso per Morgane

Morgane Detective geniale 2, anticipazioni seconda puntata 11 ottobre: un nuovo omicidio

E’ già partito il conto alla rovescia per la seconda puntata di Morgane detective geniale 2, che torna martedì prossimo 11 ottobre con due nuovi episodi su Raidue. Stando alle anticipazioni i colpi di scena non mancheranno nel nuovo appuntamento con la fiction francese. Vedremo infatti la nostra mitica Morgane alle prese con un corso per ottenere il reintegro in Polizia; un corso che è tenuto dal Maggiore Lenormand. Tuttavia durante le esercitazioni del corso la donna riceverà una chiamata misteriosa che la porterà, ancora una volta, a dover risolvere un nuovo e complicato caso di omicidio. Questa volta però… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Morgane Detective geniale 2, anticipazioni seconda puntata 11 ottobre: Morgane viene reintegrata in polizia

Nuovo appuntamento con Debutta Morgane Detective geniale 2 nella serata di martedì 11 ottobre, su Rai2. Il crime francese con protagonisti Audrey Fleurot e Mehdi Nebbou segue le vicende di una donna delle pulizie, promossa a consulente della polizia, dall’intelletto fuori dal comune. Eccentrica, Morgane dà del filo da torcere alle autorità, ma si rivela un’ottima investigatrice grazie al suo super intuito, nonché una preziosa risorsa per l’ispettore Karadec.

Nel primo episodio di questa seconda puntata, Morgane è stata reintegrata in polizia. Ora deve però completare uno stage con il maggiore Lenormand per apprendere le basi del mestiere e della procedura. Per la nostra protagonista è una vera noia, ma non tutto il male viene per nuocere. Infatti nel corso del tirocinio, Morgane ascolta la misteriosa denuncia di un’anziana signora, trovata morta poche ore dopo. Mentre cerca di sbarazzarsi del suo noioso insegnante, Morgane cercherà di risolvere l’omicidio di questa donna che aveva annunciato la propria morte.

Morgane Detective geniale 2: Morgane indaga su una vittima dalla doppia vita

La serata dell’11 ottobre con Morgane Detective geniale 2 continua con l’episodio 2×04. Stavolta la nostra eroina deve indagare sulla morte di un adolescente. La vittima è Valentin Bélliard, 17 anni, il cui corpo viene ritrovato carbonizzato nella stalla dei suoi genitori. Le indagini iniziali sembrano confermare che si sia trattato di un tragico incidente. Non per Morgane che pensa si tratti invece di un omicidio.

Omicidio sicuramente legato al fatto che Valentin conduceva una doppia vita: un appartamento segreto, una misteriosa fidanzata e un altro lavoro. Cosa voleva nascondere la giovane vittima? Perché tanto mistero? I nostri protagonisti dovranno far luce su questa storia. Intanto, mentre Morgane è alla ricerca di una nuova casa con Ludo, gli agenti di brigata fanno gossip e si chiedono chi sia la nuova fidanzata di Karadec, che lui sta tenendo nascosta.











