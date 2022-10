Morgane Detective geniale 2/ Anticipazioni 4 ottobre: arriva la dura Roxane Ascher

Morgane Detective geniale 2, anticipazioni prima puntata 4 ottobre: ecco Roxane Ascher, nuovo personaggio

Debutta Morgane Detective geniale 2, nuova stagione del crime poliziesco francese che segue le vicende di un’addetta alle pulizie in una stagione di polizia dotata di un intuito fuori dal comune. Morgane è spiritosa e intelligente, ma ha anche un carattere incontrollabile, motivo per cui spesso si scontra con le autorità. In questa seconda stagione, al via il 4 ottobre con la prima puntata (composta da due episodi), Morgane, ora promossa a consulente, lavorerà ancora al fianco del comandate Karadec in nuovi casi.

Nel primo episodio che vedremo stasera, dal titolo 2300 calorie, di nuovo in una relazione con Ludo e con due stipendi, Morgane si gode la vita: fa shopping, compra nuove ed eccentriche cose. Tra i negozi, la donna finisce per imbattersi nel corpo senza vita di Séverine Moutier, una commessa di scarpe nel centro commerciale dove stava facendo shopping. Per Morgane si tratta di omicidio. Ma cosa può aver spinto qualcuno a uccidere questa tranquilla commessa? Questo è ciò che la nostra eroina e la polizia cercheranno di scoprire. Intanto, il comandante Karadec è costretto a collaborare a un’indagine guidata da Roxane Ascher, una dura agente dell’IGPN e new entry di stagione.

Morgane Detective geniale 2: Morgane viene sospesa!

La serata con Morgane Detective geniale 2 prosegue con l’episodio 2×02 dal titolo Legami di sangue. Quando si ritrova senza una casa in cui stare, Morgane arriva con tutta la sua famiglia da Gilles. Ma il peggio deve ancora venire, infatti scopre di essere stata sospesa. Tutta colpa di Roxane, un’investigatrice ostinata e affascinante, con la missione di valutare l’operato di Morgane in polizia. La nostra protagonista cerca di mantenere la calma, ma non sarà facile dato che si ritrova senza casa e senza la possibilità di contribuire alla prossima indagine.

Infatti, la polizia sta indagando su un caso piuttosto complicato e Morgane percepisce che ci sono diverse incongruenze nelle prove acquisite. Morgana sa che la squadra ha bisogno di lei in questo caso, ma come può aiutare Karadec e i suoi senza destare i sospetti di Roxane?











