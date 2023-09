Morgane Detective Geniale 3, torna in onda/ Morgane e Karadec staranno insieme? Ci sarà un terzo incomodo…

Morgane Detective Geniale 3, in arrivo la terza stagione della serie

Morgane Detective Geniale 3, torna in onda con la terza stagione questa sera, martedì 19 settembre, su Rai 1 alle 21.25. Dopo il successo in Francia, la serie è sbarcata anche in Italia confermando l’indice di gradimento. La protagonista Morgane, è un’ex addetta alle pulizie con un carattere frizzante e vivace e uno stile eccentrico che la rispecchia.

Il suo innato intuito la spinge ad entrare alla Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria come consulente, lavorando a stretto contatto con il detective Karadec, serio e dai metodi tradizionali. I due colleghi sono l’opposto e spesso bisticciano durante i casi, ma pian piano sviluppano un’attrazione fatale l’uno per l’altra. La seconda stagione si è conclusa con un romantico bacio tra i due; riusciranno a stare insieme?

Morgane Detective Geniale 3, piccole anticipazioni della serie

Tutti si domandano, dunque, se finalmente Morgane e Karadec riescano a stare insieme vivendo la loro storia d’amore. Da alcune anticipazioni, però, sembra che la strada verso la serenità per la detective stravagante sarà lastricata di ostacoli e difficoltà.

Il detective è, infatti, già fidanzato con l’investigatrice Roxane Ascher, che nel corso della seconda stagione è uscita dal coma dopo un grave incidente. Sembra che Karadec scelga lei piuttosto alla protagonista che, furiosa della sua decisione decide di lasciare la polizia. Ma non è tutto, Morgane verrà poi arrestata per omicidio ma con l’aiuto dei suoi amici nella polizia riuscirà a dimostrare la sua innocenza. La protagonista è abile nel risolvere i casi, ma sarà abbastanza pronta a risolvere i suoi problemi sentimentali e famigliari? Bisognerà attendere l’andamento della seria per sapere tutto questo.

