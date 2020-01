Morte Kobe Bryant/ Audio torre controllo prima dell’incidente “Volate troppo bassi”

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla morte di Kobe Bryant e sul terribile incidente di Los Angeles che domenica ha causato la morte di nove persone. Come vi abbiamo raccontato, gli esperti forensi hanno identificato il corpo della leggenda del basket e di altre tre persone (John Altobelli, Ara Zobayan e Sarah Chester) grazie alle impronte digitali e gli esperti sono al lavoro per identificare le cinque vittime rimaste, tra cui Gianna Maria, figlia di Kobe a bordo dell’elicottero. Ma c’è di più: gli esperti del Ntsb hanno potuto ricostruire la dinamica del tragico incidente grazie all’audio delle conversazioni tra il pilota dell’elicottero e la torre di controllo che ha seguito il volo del mezzo aereo. Nel file messo a disposizione dall’Atc emerge un particolare degno di nota: «Elicottero 72EX, state volando troppo bassi», le parole delle autorità aeroportuali e degli enti di controllo rivolte a Ara Zobayan.

MORTE KOBE BRYANT, AUDIO CONVERSAZIONE PILOTA-TORRE DI CONTROLLO

Nella conversazione con il pilota dell’elicottero con a bordo anche Kobe Bryant, la torre di controllo della California del Sud ha avvertito Zobayan di far risalire di quota il mezzo per essere intercettato dai radar, considerando anche la nebbia fitta. Ricordiamo che il mezzo non aveva scatole nere – assenza di obbligo – ma gli inquirenti potrebbero ottenere importanti dettagli grazie all’iPad del pilota contenente l’applicazione ForeFlight, utilizzata per consultare i dettagli della rotta, le mappe e altre informazioni. Come spiega il Corriere della Sera, undici minuti dopo il decollo dall’aeroporto John Wayne di Orange County il pilota ha deciso di deviare dal percorso solito per optare per una delle due strade alternative in caso di maltempo. Quattro minuti più tardi, la torre di controllo ha chiesto di attendere sopra Glendale per l’arrivo di un altro veicolo: l’attesa è durata dodici minuti e l’elicottero ha effettuato diversi giri in circolo. Dopo aver annunciato di voler salire di quota, il mezzo ha virato a sinistra chiedendo di cambiare frequenza per farsi gestire dalla torre di controllo della California del Sud. Ma poi è arrivata la tragedia…

