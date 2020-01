Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, virus Cina: bilancio di 107 morti (29 gennaio)

Cina, i casi di diffusione del coronavirus sono in continuo aumento. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha confermato nuovi casi di decessi: ad oggi le persone morte per il micro organismo sono 107, a Wuhan i casi sospetti sono più di 7.000. La National Immigration Administration cinese ha invitato tutti i cittadini cinesi a non viaggiare per tutelare la salute e sicurezza di ogni cinese e straniero. Il governo cinese ha imposto il rinvio di sei mesi di tutte attività scolastiche per contenere la diffusione dell’epidemia del coronavirus a Wuhan. Intanto si è registrato un primo caso di infezione di coronavirus nello stato sudorientale della Baviera, il ministero della Salute ha precisato che l’uomo è stato contagiato dal coronavirus e sottoposto ad isolamento. Ora il paziente è in buone condizioni fisiche, secondo la fonte. I familiari ed i parenti più stretti sono stati informati sulle eventuali conseguenze degli effetti dell’infezione. Secondo le prime ricostruzioni dell’Ufficio federale alla Sanità della Baviera, l’uomo avrebbe avuto contatti in Germania con “almeno” 40 persone. Il ministero della sanità bavarese non ha fornito indicazioni sulle cause che hanno determinato la contaminazione dell’uomo. La Germania è il secondo Paese dell’Europa Occidentale ad essere colpito dal coronavirus secondo quanto riportato dal Suddeutsche Zeitung.

Dopo Pasqua la preghiera del Padre Nostro cambierà frase. L’espressione “e non indurci in tentazione” verrà sostituita con “e non abbandonarci alla”. La Conferenza Episcopale Italiana ha deciso che l’uso liturgico della preghiera rettificata verrà introdotto a partire dalla prima domenica di Avvento. A confermare questa notizia è il monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e teologo fra i più autorevoli della Chiesa Cattolica. Secondo Bergoglio la frase “e non indurci in tentazione” è errata, perché non è Dio che getta l’uomo in tentazione, bensì il demonio. Dio, conclude papa Francesco, è un Padre che aiuta il figlio e non lo getta nel peccato. “Quello che ti induce in tentazione, specifica ancora il Pontefice, è Satana, quello è l’ufficio di Satana”.

Ieri mattina una donna di 39 anni, Francesca Fantoni, è stata trovata senza vita in un parco di Bedizzole. La Procura di Brescia, dopo le indagini espletate dagli inquirenti, ha disposto il fermo in carcere a Brescia per un ragazzo di anni 28, residente a Bedizzole. L’uomo, padre di una bambina di 3 mesi, si è dichiarato innocente. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo indumenti sporchi di sangue pronti per essere lavati in lavanderia. Come precisato dal comandante dei carabinieri di Desenzano, le telecamere presenti nel parco hanno ripreso al momento dell’omicidio gli stessi vestiti dell’uomo rinvenuti a casa. Dopo la denuncia di scomparsa ad opera dei familiari, tutte le indagini si erano concentrate sulle persone conosciute dalla vittima. Si attendono gli esiti della relazione medico legale per individuare le modalità dell’omicidio.



