Morto Gildo, il padre di Pio D’Antini: annuncio sui social/ “Indicami sempre la via…”

Lutto per D’Antini: morto il padre Gildo

Grave lutto per Pio D’Antini, il comico pugliese del duo “Pio e Amedeo” che tornerà in onda venerdì 24 marzo con la nuova stagione di “Felicissima Sera” e che, questa sera, sarà ospite della prima puntata del serale di Amici 22. Con una foto di famiglia e un lungo post, Pio D’Antini ha annunciato la morte di papà Gildo a cui era legatissimo. Non si sa cosa abbia causato la scomparsa del genitore Pio che, nel lungo e toccante messaggio d’addio, si limita a scrivere “hai smesso di soffrire”.

E’ una perdita grande quella subita da Pio D’Antini che, esattamente come l’amico Amedeo Grieco, è sempre stato legatissimo alla famiglia. “Ciao Papà…ciao Amore mio. Hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente. In questo giorno così triste per tutti noi vorrei dirti solo grazie. Grazie perchè mi hai messo al mondo, grazie perchè ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza, grazie perchè mi hai insegnato la lealtà. Sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi”, scrive Pio.

L’addio di Pio D’Antini a papà Gildo

Pio D’Antini sceglie di condividere sui social il dolore per la morte del padre Gildo e, dopo averlo ringraziato per tutto ciò che ha fatto per lui e per i valori che gli ha insegnato, gli dice un profondo addio con la consapevolezza di portarlo sempre nel cuore. Dicono che io sia quello che ti somiglia di più… ne vado fiero Pa’!”, scrive.

“Da oggi noi tutti avremo un angelo che da lassù ci proteggerà. Fai buon viaggio Pa’. Io, da parte mia, ogni volta che guarderò il cielo troverò una stella, la più bella, la più raggiante e cercherò di fotografarla al meglio come piaceva a te ed è lì che ti ritroverò. Ti amo vita mia… Così mi hai detto mettendoti a nudo il giorno di Natale. Ti amo vita mia, fai buon viaggio e indicami sempre la retta via”, conclude.

