Morto Giuliano Musiello/ Dopo breve malattia, ex attaccante di Juventus e Roma (23 gennaio 2024)

MORTO GIULIANO MUSIELLO, EX ATTACCANTE DI JUVENTUS E ROMA

Se ieri abbiamo accolto con grande tristezza la notizia della morte di Gigi Riva, oggi un altro ex calciatore ci lascia: a 70 anni è morto Giuliano Musiello, deceduto a Saluzzo (provincia di Cuneo) dove viveva da tempo. Una breve malattia lo ha portato via; a qualcuno magari il nome di Musiello dirà poco, ma negli anni Settanta è stato un attaccante che è anche riuscito a vestire due maglie importanti, e qualche soddisfazione se l’è tolta anche a titolo personale.

DIRETTA/ Napoli Inter (risultato finale 0-1): Lautaro! Supercoppa nerazzurra (22 gennaio 2024)

Nato a Torviscosa, in Friuli Venezia Giulia, e dotato di spalle larghe e fisico possente, Musiello si è affermato in un biennio alla Spal che gli ha permesso di arrivare con l’Atalanta nella massima serie; una stagione discreta, ma tanto gli è bastato per la chiamata della Juventus che lo ha messo sotto contratto nel 1973. L’allenatore era Cestmir Vycpalek: come concorrenti in attacco nomi pesanti come quelli di Roberto Bettega, Pietro Anastasi e Roberto Bettega (anche un giovane Paolo Rossi) e dunque spazi inevitabilmente chiusi.

Video/ Empoli Monza (3-0) gol e highlights: tripletta di Zurkowski! (Serie A, 21 gennaio 2024)

ROMA, AVELLINO E IL DECLINO

Con ancora ben poche sostituzioni e gli undici tipo sostanzialmente fissi, Musiello nella Juventus non riuscì mai a esordire in Serie A, giocando solo partite in Coppa Italia; né arrivò un trofeo da sollevare, perché quello fu il campionato che la Lazio, che lo aveva già sfiorato nella stagione precedente da neopromossa, vinse a sorpresa sotto la guida di Tommaso Maestrelli. Musiello così lasciò la Juventus dopo una sola stagione, per accasarsi all’Avellino; qui, capocannoniere di Serie B insieme a Roberto Pruzzo, venne notato dalla Roma con cui ebbe due stagioni tutto sommato positive prima della parte declinante della sua carriera.

SERIE A/ Lecce si scansa e Juventus in vetta, Milan in corsa. Inter osserva da Riyad

Genoa, Foggia, Novara, Ravenna, Cuneo e Savona le sue ultime squadre; dopo il ritiro, Musiello si era sostanzialmente allontanato dal mondo del calcio. Con la nazionale vanta una sola apparizione con l’Under 21; in quegli anni la concorrenza era spietata e il friulano non è mai stato preso in considerazione per la selezione maggiore. Alla sua famiglia va il nostro cordoglio per la prematura scomparsa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA