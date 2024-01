Morto padre Beatrice Luzzi, Alfonso Signorini contro Grande Fratello: “Mancata empatia”/Squalifica in arrivo?

Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi abbandona la Casa: Alfonso Signorini rompe il silenzio

Alfonso Signorini minaccia l’arrivo di un provvedimento esemplare da impartire ai concorrenti nip e vip in corsa al Grande Fratello 2024, dopo l’addio alla Casa di Beatrice Luzzi. O almeno questo é il sentiment, parte integrante della speranza nutrita dai più tra gli spettatori attivi via Instagram, che si rileva alla reaction dell’occhio pubblico al nuovo post del conduttore. Uno stato che attacca i concorrenti superstiti rimasti in gioco al reality show della Casa, dopo il ritiro di Beatrice Luzzi.

“La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì“, scrive Alfonso Signorini, nella caption riportata per iscritto nella descrizione del nuovo post, a corredo di una foto-cover di Chi magazine che immortala i protagonisti del Grande Fratello 2024. E il riferimento dell’affondo social del conduttore del gioco in onda sulle reti TV e streaming Mediaset é alla non vicinanza palesata da una larga compagine di gieffini verso Beatrice Luzzi, che si é vista costretta ad abbandonare il gioco nel lutto che la travolge a inizio anno 2024, per la morte del compianto padre.

Ormai risaputo che non abbia mai goduto del supporto da parte dei più del resto dei concorrenti nel gioco della Casa, Beatrice Luzzi esce di scena dal Grande fratello 2024, lasciando il segno per i supporter nip e vip attivi nel web che la proclamano la regina di cuori indiscussa e vincitrice morale al reality show. Questo, in primis per aver fronteggiato con tenacia, una comunicazione vincente fatta di un linguaggio forbito e uno spiccato sarcasmo, le inimicizie e la continua avversione dei coinquilini nella Casa più spiata d’Italia fatta perlopiù di attacchi alla persona gratuiti e ripetuti.

Arriva la squalifica, al Grande Fratello?

“Da mo che manca l’empatia a partire dallo studio”, attenziona Amedeo Venza, tra i commenti critici a margine del post di Signorini sul Grande Fratello. “Hai rovinato un programma…-scrive poi Alessandro Rosica, tra le righe della sua critica avanzata al reality show di Alfonso Signorini-, la colpa é solo tua e dei tuoi amici autori …siccome avete imposto queste capre, una soprattutto Anita e Massimiliano, spero chi di dovere faccia qualcosa “. E a seguire si rilevano molteplici richieste degli utenti di un provvedimento disciplinare esemplare per coloro i quali abbiano palesato direttamente e/o indirettamente odio e istigazione all’emarginazione e al bullismo contro l’attrice. E, intanto, il televoto corrente di cui i risultati si attendevano per la puntata in onda l’8 gennaio 2024, é al momento sospeso.

Un particolare quest’ultimo che ricorda diverse occasioni in cui, in passato, al reality si prendevano provvedimenti inaspettati con la sospensione del televoto (mentre aleggia il gossip di new entries nella Casa in arrivo) per l’eliminazione immediata e/o la squalifica ai danni di concorrenti fortemente contestati per casi disciplinari e diseducativi choc.











