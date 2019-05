Motocross, morto pilota Raffaele Mazzola/ Gara Pesaro sospesa: ferito padre Dovizioso

Incidente mortale sul circuito di motocross di Cavallara, a Mondavio in provincia di Pesaro Urbino. A perdere la vita durante la gara in corso è stato il pilota Raffaele Mazzola, caduto durante un salto. Dopo la terribile caduta sul posto sono prontamente accorsi i soccorritori e la gara è stata subito interrotta ma per Mazzola, 59enne originario di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi messi in atto per cercare di rianimarlo. Nell’incidente, come spiega Corriere Adriatico nell’edizione online, sarebbe rimasto ferito in modo non grave anche il padre di Andrea Dovizioso. Antonio Dovizioso, 65 anni, risulta essere tra i piloti che hanno travolto Mazzola, caduto rovinosamente dopo un salto. A quanto pare sarebbe il solo pilota rimasto ferito ed avrebbe riportato la frattura di alcune costole. L’incidente di motocross in cui ha perso la vita il 59enne è avvenuto nella serata di ieri ma la Federazione Motociclistica Italiana lo ha reso noto oggi.

MOTOCROSS, MORTO PILOTA RAFFAELE MAZZOLA DURANTE GARA

Sono ancora poche le informazioni in merito alle dinamiche del terribile incidente in cui ha perso la vita il pilota Raffaele Mazzola durante una gara di Motocross valevole come quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross. Secondo le poche indiscrezioni in merito, pare che il 59enne avrebbe perso il controllo della sua moto durante il salto cadendo così male a terra. A quel punto sarebbe stato poi travolto da altri piloti che erano appena dietro di lui. Nonostante i soccorsi siano stati immediati, a nulla sarebbero però serviti i tentativi di rianimarlo. La gara n programma per questa domenica 26 maggio, era riservata agli over 50 ma si era deciso di anticiparla a ieri sera per via delle condizioni meteo che promettevano per oggi pioggia e maltempo. In principio, per ieri sera erano in programma le prove. Dopo il drammatico accaduto, la federazione Motociclistica Italiana ha annullato la manifestazione. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che stanno ora indagando sul terribile incidente mortale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA