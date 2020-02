Mozzarella con la Nutella/ Video, in Puglia va a ruba “Come una burrata con la crema”

Avete mai immaginato di mangiare una mozzarella ripiena di Nutella? Se pensate che la vostra immaginazione culinaria superi la fantasia, vi state sbagliando, visto che in un caseificio pugliese, è possibile gustare questa prelibatezza. La notizia è divenuta virale nelle ultime ore e ci giunge da Martina Franca, provincia di Taranto, dove la famiglia Semeraro ha deciso di unire due fra i prodotti italiani più amati: da una parte appunto la gustosa mozzarella, e dall’altra, la crema spalmabile alle nocciole di marchio Ferrero. Come molte altre genialità della storia, anche la mozzarella alla Nutella è nata quasi per caso: “È stata una casualità – le parole del titolare del caseificio, Francesco Semeraro, a Sky Tg24 – una delle tante prove che ho fatto ed è stata apprezzata”. La mozzarella alla Nutella è divenuta famosa in queste ore, ma sarebbe in circolazione da un po’ di tempo.

MOZZARELLA CON NUTELLA: “LA FACCIO DA TEMPO MA VA ORDINATA”

“Le faccio da tempo – ha infatti confessato lo stesso Semeraro – esattamente come produciamo quelle al prosciutto o con altri ingredienti da abbinare alle mozzarelle, ma sempre su ordinazione. Non è un prodotto da banco”. Rosita, la figlia del proprietario, ha invece parlato così ai microfoni di Repubblica: “Sarebbe come una burrata ma all’interno ci trovi il cuore di Nutella. Da fredda, invece, si sente il contrasto fra dolce e salato. Anche degli studenti Erasmus sono passati a provarla e hanno apprezzato”. Chi l’ha assaggiata ha parlato di un ottimo dolce, in quanto si sente il sapore delicato del latte, e quello ovviamente intenso della crema alla nocciola, quasi come se stessimo bevendo del latte con il Nesquik. Difficile capire se questa prelibatezza prenderà davvero piede fra gli italiani, tipicamente molto scettici nello stravolgere le tradizioni culinarie, fatto sta che per ora il prodotto sembrerebbe andare a ruba.





