Mr. Rain, canzone “Supereroi” a Sanremo 2023/ “Occorre imparare a chiedere aiuto”

Mr. Rain sbarca all’Ariston con l’inedito Supereroi: “Parlerò di un’esperienza molto personale”

Si avvicina la prima serata del Festival di Sanremo 2023 e anche il rapper e produttore Mr.Rain scalpita per la sua esibizione al teatro Ariston. Il cantante sbarca alla kermesse sanremese con con l’inedito “Supereroi”, una canzone a cui Mattia Balardi (vero nome di Mr.Rain, ndr) è estremamente legato. Per il ragazzo si tratta dell’esordio assoluto al Festival e, di conseguenza, ha tutte le intenzioni di fare del suo meglio per rendere speciale la sua ‘prima volta’. In una interessante intervista rilasciata nei giorni scorsi al settimanale Oggi, il cantante ha anticipato i temi del brano, spiegando che tratterà il tema della depressione.

“In questa canzone parto da un’esperienza personale e parlo di depressione. […] Scrivo solo quando piove, per questo ho scelto di chiamarmi Mr Rain”, ha raccontato il concorrente. Per lui il Festival di Sanremo è un obiettivo che nasce tempo fa e a cui già si era avvicinato: “Stavo provando da un po’ a partecipare a Sanremo, anche con Fiori di Chernobyl, che però è stata respinta”, ha ammesso il cantante di Supereroi. Un brano che si preannuncia molto interessante anche dal punto di vista dell’arrangiamento orchestrale.

Dal debutto a X Factor alla partecipazione al Festival di Sanremo 2023, Mr. Rain vuole lasciare il segno con Supereroi

“Dobbiamo imparare a chiedere aiuto, nessuno si salva da solo. Non riuscivo più a scrivere, sentivo di non aver nulla da dare agli altri. È stato un periodo cupo”, ha rivelato Mr Rain a proposito del periodo più complicato vissuto finora. Il suo percorso nel mondo della musica, ricordiamo, ha inizio con X Factor, un’esperienza che l’artista non porta di certo nel cuore. “Ero stato ripescato per l’ingresso diretto, ma ho visto l’ambiente e ho capito che non faceva per me. Ho deciso di seguire la mia strada, anche se sapevo che sarebbe stata più lunga”, ha spiegato nell’intervista.

Non a caso, negli anni successivi, sono arrivati i primi album e il meritato successo, con un seguito sempre più folto e ampio. Lo scorso anno ha affiancato all’Ariston la coppia formata da Highsnob e Hu per cantare con loro “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco nella serata delle cover. Quest’anno la vetrina sarà tutta per lui. Come se la caverà?











