Mr. Rain, cosa succederà ai bambini se canterà dopo mezzanotte?/ Amadeus risponde e…

Mr. Rain si è esibito sul palco dell’Ariston con il brano Supereroi, accompagnato da un coro di bambini posti dietro di lui. Questa trovata ha emozionato tantissimo il pubblico e convinto anche la critica, ma potrebbero presentarsi dei problemi in vista della finale di Sanremo 2023.

I bambini, per legge, non possono esibirsi dopo la mezzanotte motivo per il quale Mr. Rain è sempre stato inserito tra i primi in ordine di scaletta. Se l’artista dovesse entrare nella top 5, però, dovrebbe esibirsi di nuovo in seconda serata per decretare il vincitore: cosa succederebbe con i bambini a questo punto? Considerando che ci sono buone probabilità che l’artista rimanga nei primi cinque, Amadeus ha risposto sulla questione: “Troveremo la soluzione migliore da adottare perché il cantante non sia penalizzato”. Entra nel merito anche il direttore di Rai 1, Coletta, che ha dichiarato: “Stiamo cercando di ottenere una deroga dal Ministero del Lavoro”.

Mr. Rain a Sanremo 2023 dopo due rifiuti: “Non mi sono arreso”

Mr. Rain sta facendo furore al Festival di Sanremo 2023, nonostante l’artista sia stato rifiutato dalla kermesse ben due volte. Intervistato a Oggi è un altro giorno, il cantante ha dichiarato: “Lo aspettavo da tanto tempo, sono al settimo cielo!”.

E ancora: “Io sono testardissimo, avevo fin troppa voglia di salire su questo meraviglioso palco” racconta Mr. Rain che ha continuato a perseverare nonostante i “no” ricevuti dal Festival: “Col senno di poi dico che è stato un bene perché mi sento più maturo come artista e come persona, quindi menomale che è arrivato quest’anno. I no ti danno più carica per dare sempre di più“. Nella serata di ieri, l’artista ha raggiunto il terzo posto con la sua strepitosa esibizione condita da un coro di bambini che ha emozionato la platea.

