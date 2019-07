Mr Rain & Martini Attili/ Cantano “La somma”: “Colpito dalla sua voce” (Battiti Live)

Mr Rain, al secolo Mattia Berardi, e Martina Attili calcheranno il palco di Battiti Live 2019 con il loro singolo dal titolo “La somma”. Una coppia insolita per il mondo della musica, ma che lo scorso 17 maggio ha debuttato nel panorama discografico con un nuovo interessante duetto. Nato dalla penna del rapper di “Butterfly Effect”, il brano, spiega Mr Rain, “è prodotto da me e Marco Sissa. È uno sfogo personale, un po’ come lo sono tutti i miei pezzi, e in genere non mi piace descriverne tanto il significato. In questo caso – continua l’artista a Tv Sorrisi e Canzoni – parlo di una relazione e di quelle colpe che, in realtà, sono sempre condivise”. Ma la conoscenza tra Mr Rain e Martina Attili ha radici ben più profonde: entrambi hanno infatti calcato il prestigioso palco di X Factor, seppur in periodi e con epiloghi molto differenti. “Sono contento del mio percorso e dei risultati ottenuti”, ha raccontato il rapper a Sorrisi, “È stato un anno davvero bello, il tour è andato bene e sto lavorando al mio secondo disco”.

Mr Rain: “La sensibilità e la paura? Ne sono molto orgoglioso”

È stato Mr Rain a coinvolgere Martina Attili nel progetto che ha portato alla luce il brano “La somma”. Ma quali sono stati i motivi che l’hanno convinto a contattare proprio l’ex concorrente di X Factor, nota per la sua paura di essere felice? “Ho scelto Martina perché ho sentito la sua celebre Cherofobia e mi ha colpito da subito la sua voce, è molto delicata”, spiega il rapper, che poi aggiunge: “ho sentito un po’ di pezzi e credo che sia una delle poche che scrive veramente bene”. Per Mr Rain la scrittura è infatti uno degli elementi principali di un artista: “è una delle cose che ho subito notato e che mi rende più simile a lei”. Al contrario di quanto ipotizzabile da uno sguardo superficiale, i due cantanti hanno quindi molto in comune, a cominciare dalla sensibilità, uno dei tratti distintivi che accomuna entrambi. “In” Fuori luogo” (libro edito da Fabbri, ndr) racconto le tante sfaccettature della vita di un cantante come la sensibilità e la paura. Sono lati – spiega il rapper – non convenzionali ad un’artista, ne sono molto orgoglioso”.

Martina Attili: “È stata un’esperienza entusiasmante”

In occasione della featuring con Mr Rain, che questa sera la condurrà sul palco di Battiti Live 2019, Martina Attili per la prima volta ha messo da parte i suoi testi per esibirsi con il brano di un altro artista. Tutto questo, spiega però in un’intervista concessa a Rockol.it, non rappresenta in alcun modo un limite; è piuttosto un’occasione per esplorare nuovi contesti: “È stata un’esperienza entusiasmante”, dichiara infatti la voce di Cherofobia, “è ovvio che io voglia cantare i miei pezzi, ma non voglio precludermi nulla”. E chissà che il rapper non ricambi il favore nei prossimi mesi: Martina Attili ha infatti in cantiere un nuovo disco che non vede l’ora di presentare ai suoi followers: “Le canzoni ci sono, pronte da due anni, già impacchettate. Sto aspettando il momento giusto per farle uscire”. La Attili, inoltre, sul suo futuro non ha dubbi: “L’anno scorso prima di entrare a ‘X Factor’ avevo iniziato a scrivere un libro – spiega a Rockol – In questi giorni l’ho ritirato fuori e mi ci sono rimessa al lavoro. Devo decidere cosa farne, ho ricevuto anche alcune proposte editoriali”.



