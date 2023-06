Mr Rain: “Un bambino a Sanremo mi ha vomitato sui pantaloni”/ “Non avevo tempo di cambiarmi e…”

Mr Rain e il sogno di Sanremo

E’ un Mr Rain sereno e tranquillo quello che si è raccontato ai microfoni del ‘bsmt’ di Gianluca Gazzoli. L’artista ha ammesso di essere più rilassato e felice rispetto al passato e di star vivendo un periodo davvero bellissimo per la sua carriera. La partecipazione al Festival di Sanremo 2023 gli ha infatti permesso non solo di farsi conoscere dal grande pubblico, ma anche di conquistare il cuore di varie generazioni. Ammirato non solo dai più giovani, oggi, Mr Rain ammette di aver ricevuto i complimenti dai bambini, ma anche dalle persone più adulte. Quello di Sanremo era un sogno che Mattia Balardi, questo il suo vero nome, aveva già da un po’ di tempo.

“Sanremo era un palco che ho sognato per moltissimo tempo, ci ho provato un sacco di volte. Questo era il quarto anno: avevo provato con Fiori di Chernobyl, con Meteoriti e altri pezzi. Tra l’altro quasi sempre mandavo più di un brano, mentre stavolta ho provato solo con Supereroi. Dopo ogni “no”, ogni volta ci rimanevo malissimo. Ho preso un sacco di porte in faccia, ma non mi sono mai dato per vinto, ho sempre sfruttato ogni momento negativo come carica per migliorarmi“, ha raccontato Mr Rain.

Mr Rain e il retroscena sul bambino a Sanremo

Mr Rain, nel corso del Festival di Sanremo 2023, è stato accompagnato da un coro di bambini. Durante l’ultima serata del Festival, l’artista si è ritrovato a dover gestire un piccolo problema. L’artista, a Gianluca Gazzoli, ha raccontato di essere stato costretto a salire sul palco del Teatro Ariston quando, un bambino, a causa di un malessere, gli ha vomitato addosso e, non avendo avuto il tempo di cambiarsi, ha provato a nascondere il tutto come poteva.

La presenza dei bambini al suo fianco lo ha tranquillizzato molto “tranne l’ultima sera in cui un bimbo, che penso abbia preso freddo, è stato malissimo e mi ha vomitato addosso sui pantaloni bianchi appena due minuti prima di salire sul palco. Non avevo tempo per cambiarmi, sono andato a cantare pieno di vomito. Eravamo tutti in panico: c’era un altro bambino pieno di vomito sulla schiena. Io avevo la gamba ricoperta di vomito, ma per fortuna l’ho nascosto bene”, ha concluso Mr Rain.

