Muccino vs Bernardini de Pace “Legale di Totti rovina figli”/ Lei “Non vale nulla”

L’intervista di Francesco Totti al Corriere sulla separazione dalla moglie Ilary Blasi sembra aver aperto un vaso di Pandora, perché ora parlano tutti. Lo fa Fabrizio Corona, che è pronto a dire la sua, così come Gabriele Muccino, che si è scagliato contro l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, matrimonialista che assiste Francesco Totti. Per il regista dietro le dichiarazioni dell’ex attaccante di Roma ci sarebbe proprio lei. “Il legale di Totti io l’ho conosciuto bene. L’ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni“, ha scritto sui social Gabriele Muccino.

Il riferimento del regista è al divorzio con Elena Majoni e lo scontro che ne è nato tra denunce, accuse e rivelazioni alla stampa. Per Gabriele Muccino il rischio è che quella storia possa ripetersi. Quindi, ha sentito la necessità di dire la sua sulla vicenda e ricordare quel “veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati“.

LA REPLICA DEL LEGALE DI TOTTI A GABRIELE MUCCINO

L’intervista di Francesco Totti di oggi è quindi per Gabriele Muccino l’occasione per rievocare la sua vicenda e attaccare l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace. “Un divorzio cadenzato da illazioni pericolosamente riprese da ‘Chi’, un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: 8 in tutto“. Il regista ha poi precisato: “Tutte archiviate senza fatica. Erano fumo, erano latrare di cani, armi per spaventarmi, erano la tattica e la strategia che questa nota avvocatessa romana adotta schiacciando vite di persone che si sono amate come fossero noci“. Quindi, una frase che potrebbe mettere in guardia Francesco Totti e Ilary Blasi, visto che la priorità di entrambi è tutelare i figli: “Traumatizzati a vita“. Ma non si è fatta attendere la replica dell’avvocato Annamaria Bernardini de Pace: “Le offese che derivano da persone che non valgono non valgono niente“, ha dichiarato la matrimonialista.

