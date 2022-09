Fabrizio Corona “Totti Ilary Blasi? Ora dico tutto”/ “Io merda, lei colleziona Rolex”

Francesco Totti parla per la prima volta della separazione dalla moglie Ilary Blasi, svelando che lei lo avrebbe tradito per primo, lei replica in maniera concisa, ma comunque piccata. Poteva mancare Fabrizio Corona? Ovviamente no, visto che l’ex re dei paparazzi ha un conto in sospeso con la conduttrice da quando lo ha attaccato in diretta tv durante una puntata del Grande Fratello Vip. “Il paradosso è che tutta l’Italia parla di questi due borgatari. In questo video, quel giorno, la queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì proprio lei, la stessa descritta e raccontata da suo marito sul Corriere. È caduta la sua maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare vendicandosi di me“, ha scritto Fabrizio Corona che al post ha allegato proprio il video in cui Ilary Blasi lo ha ‘asfaltato’, come direbbero sui social…

Ci è tornato perché all’epoca era uscito il libro di Francesco Totti, su cui Fabrizio Corona aveva fatto uno scoop, quello del presunto tradimento con Flavia Vento. “Mi accusava di aver inventato tutto, che era tutto finto, e che io ero una merda perché lei si doveva sposare una settimana dopo… accidenti!!! Ora tutti incominciano a capire un po’ di cose...”. Fabrizio Corona attacca quindi Francesco Totti e Ilary Blasi: “Questa non è una fiaba d’amore, è semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni. L’amore qua non c’entra niente. Chi ama non tradisce. Mi spiace per i figli“.

FABRIZIO CORONA: IN ARRIVO RIVELAZIONI SU TOTTI E ILARY BLASI

Ma Fabrizio Corona non si limita a fornire la sua opinione sulla vicenda. “Ero il re di questo lavoro in quel periodo e settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho visti crescere i due ragazzi“. Quindi, promette colpi di scena. “Ora è giunto caro pupone e cara caciottara il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi…“. Poi però Fabrizio Corona ha ripreso la parola intervenendo su Instagram anche con delle storie. “Sono uscito dal mondo del gossip fondamentalmente perché mi annoiava. Almeno fino a questa mattina, quando ho aperto le pagine del Corriere, giusto il tempo di farmi quattro risate leggendo questa intervista penosa (spero improvvisata)”, ha scritto l’ex re dei paparazzi.

Ora il telefono di Fabrizio Corona starebbe bollendo, stando al suo racconto. “Ho deciso che questa volta una dichiarazione la rilascerò anche io. Non fosse altro perché mi piace l’idea di puntualizzare alcuni punti lasciati in sospeso quando sono stato letteralmente cacciato fuori da una trasmissione televisiva condotta da una collezionista di Rolex. Come si dice in questi casi: nun rosicate”. Poi ha proseguito con l’invettiva contro Ilary Blasi, chiamandola “regina di Ladispoli” e promettendo fuochi d’artificio per la settimana prossima.

