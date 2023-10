Mughini insulta Matteo Salvini al Grande Fratello 2023/ Poi si pente e chiede scusa in confessionale

Giampiero Mughini e le parole su Matteo Salvini

Poche ore dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2023, Giampiero Mughini sta già facendo parlare di sè. Dopo aver violato il regolamento lasciandoci andare ad alcuni spoiler calcistici, Mughini ha fatto alcune esternazioni nei confronti di Matteo Salvini. Mentre era in cucina con gli altri concorrenti, parlando con Samira, Mughini ha commentato la situazione in Italia facendo alcune esternazioni proprio su Salvini. Un momento che è diventato immediatamente virale sui social dove è stato pubblicato il video del momento in questione.

Successivamente, sulle pagine social del reality show condotto da Alfonso Signorini, è apparso un ulteriore video in cui il protagonista è sempre Mughini. Nel filmato in questione, il giornalista è in confessionale e si lascia andare a delle scuse.

Le scuse di Giampiero Mughini

“Giampiero Mughini dopo essersi reso conto di aver fatto uno scivolone, è immediatamente corso ai ripari” è la scritta iniziale che apre la clip. Poi appare Mughini che, in confessionale, dice: “Mi è scappato, chiedo scusa“. Non si sa, tuttavia, a cosa siano effettivamente dovute le scuse di Mughini, ma sul web, sono in tanti a credere che il giornalista si sia scusato per le parole utilizzate nei confronti di Salvini.

Mughini, dunque, in poche ore, ha catalizzato l'attenzione del web dove i video di cui è protagonista sono sempre più numerosi. Signorini, infine, affronterà l'argomento durante la prossima puntata?













