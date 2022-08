Mughini vs Licheri: “Draghi ha risposte? Solo Dio le ha”/ “Italia non è un presepe”

Alta tensione ieri negli studi di Controcorrente, ed in particolare fra il noto Giampiero Mughini e Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 Stelle. Durante la puntata di ieri la conduttrice del talk show, la nota Veronica Gentili, ha chiesto ai suoi ospiti di fare il punto sulla situazione attuale della politica in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, e ad intervenire per primo è stato proprio il pentastellato, che si è schierato contro il centrosinistra: “Non riusciamo a capire che cosa stanno facendo. C’è uno sbilanciamento del Pd che non ha nulla per il sociale e per l’ambiente. Si sta creando una cosa sola, anche agli occhi degli italiani. Noi siamo qualcosa di diverso. Stanno creando una creatura squisitamente elettorale”.

Mughini: "Minaccia Russia sul gas? Cosa vi aspettavate?"/ "Il prossimo inverno..."

Licheri è stato però interrotto prontamente dal giornalista Mughini: “Mi dice che Carlo Calenda non ha nulla di programmatico? L’agenda Draghi non esiste? C’è un limite a tutto. Parliamo di un governo nato in una situazione di emergenza e da un pasticcio, è vero, ma dire che Draghi è stato messo lì a far figura è offensivo”. Licheri ha poi ribattuto: “Si sta definendo qualcosa di indefinibile e di indefinito”, aggiungendo che “Draghi deve avere le risposte”.

Scontro Mughini-Sgarbi, Albano conferma la rissa/ "Sono sconvolto, spinte e..."

MUGHINI VS LICHERI, LA GENTILE: “GIU’ I MICROFONI”

A quel punto ha parlato nuovamente Mughini, che ha spiegato: “Solo Dio ha la risposta. Il mondo non funziona come un presepe, è selvaggio. L’Italia ha le sue caratteristiche. Il nord è una cosa e il sud è un’altra cosa. Nessuno può piallare questa diversità. Io sono per la correzione del reddito di cittadinanza, non per la sua cancellazione. Che cosa risolvete voi?”.

Pronta la controreplica di Licheri: “Si prevede un autunno drammatico, così rischiamo la rivolta sociale”. I toni si sono alzati all’improvviso, con un botta e risposta davvero veloce, anche se i telespettatori hanno capito ben poco, di conseguenza è dovuta intervenire Veronica Gentile, che ha spento i microfoni ai suoi due ospiti: “Voi fate campagna elettorale, ma qui non funziona così. Giù i microfoni”.

"Mughini ha dato un pugno a Sgarbi"/ Parpiglia: "Voleva prenderlo per la gola!"

"L'Italia con il suo debito, con il suo nord che è una cosa e il sud che è un'altra cosa non è un presepe" Giampiero Mughini a #Controcorrente pic.twitter.com/1MSCIlk9MW — Controcorrente (@Controcorrentv) August 4, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA